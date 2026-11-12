Argentina y Uruguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la nueva fecha internacional FIFA. Ya sin Lionel Messi, quien se retiró de la competencia oficial a nivel de selecciones, la Albiceleste afrontará un proceso con nuevos rostros pero bajo las órdenes de Lionel Scaloni; mientras que en la Celeste ya empezó la era de Diego Forlán.

A continuación, podrás repasar las alineaciones de Argentina y Uruguay para el partidazo que protagonizarán el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Alineaciones Argentina vs Uruguay: posible 11 de la Albiceleste

La Albiceleste presentará algunos cambios, como la inclusión de Rulli por el lesionado 'Dibu' Martínez. Luego, Giay arrancará por la banda derecha y la zaga estará compuesta por Balerdi y Martínez, junto a Medina por izquierda.

En el medio campo estarán Enzo, Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que Nico Paz será el reemplazante de Messi y los delanteros serán Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni .

Alineaciones Uruguay vs Argentina: posible 11 de la Celeste

En lo que respecta a la Celeste, el entrenador Diego Forlán realizará varias variantes como el ingreso del portero Fiermarín. La zaga defensiva estará compuesta por Varela, Araujo, Olivera y Piquerez. Más adelante, Torreira y Betancur serán los pivotes.

Federico Valverde estará más adelante junto a Maximiliano Araújo, con de Arrascaeta y Darwin Núñez como delanteros.

Uruguay: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Maximiliano Aráujo, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez .

¿Cuándo juegan Argentina vs Uruguay?

El duelo entre Argentina vs Uruguay se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina/uruguaya) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.