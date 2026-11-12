0

Sin Lionel Messi: alineaciones de Argentina vs Uruguay por la fecha internacional FIFA

Argentina y Uruguay se enfrentarán en un emocionante partido de la fecha internacional FIFA, el 13 de noviembre en La Bombonera. La Albiceleste, sin Messi, busca nuevos talentos bajo Lionel Scaloni.

Gary Huaman
La selección de Argentina enfrentará a Uruguay por la fecha FIFA.
La selección de Argentina enfrentará a Uruguay por la fecha FIFA. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Argentina y Uruguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la nueva fecha internacional FIFA. Ya sin Lionel Messi, quien se retiró de la competencia oficial a nivel de selecciones, la Albiceleste afrontará un proceso con nuevos rostros pero bajo las órdenes de Lionel Scaloni; mientras que en la Celeste ya empezó la era de Diego Forlán.

Perú vs Bolivia por amistoso internacional de fecha FIFA

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Bolivia: el imponente once de Mano Menezes para ganar en Matute

A continuación, podrás repasar las alineaciones de Argentina y Uruguay para el partidazo que protagonizarán el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Alineaciones Argentina vs Uruguay: posible 11 de la Albiceleste

La Albiceleste presentará algunos cambios, como la inclusión de Rulli por el lesionado 'Dibu' Martínez. Luego, Giay arrancará por la banda derecha y la zaga estará compuesta por Balerdi y Martínez, junto a Medina por izquierda.

En el medio campo estarán Enzo, Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que Nico Paz será el reemplazante de Messi y los delanteros serán Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

  • Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Alineaciones Uruguay vs Argentina: posible 11 de la Celeste

En lo que respecta a la Celeste, el entrenador Diego Forlán realizará varias variantes como el ingreso del portero Fiermarín. La zaga defensiva estará compuesta por Varela, Araujo, Olivera y Piquerez. Más adelante, Torreira y Betancur serán los pivotes.

Federico Valverde estará más adelante junto a Maximiliano Araújo, con de Arrascaeta y Darwin Núñez como delanteros.

  • Uruguay: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Maximiliano Aráujo, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

¿Cuándo juegan Argentina vs Uruguay?

El duelo entre Argentina vs Uruguay se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina/uruguaya) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

  2. Italia derrotó a Francia y acabó con su invicto en la UEFA Nations League 2026-27

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano