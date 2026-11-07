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Lionel Messi conquistó título en el fútbol peruano y lo presumió ante el mundo entero

Lionel Messi impactó al mundo entero, sobre todo a los hinchas peruanos, al filtrarse una foto suya con un título que ganó en el Perú.

Francisco Esteves
Lionel Messi conquistó título en el fútbol peruano y lo presumió.
Lionel Messi conquistó título en el fútbol peruano y lo presumió. | Foto: AFP.
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Uno de los futbolistas más grandes de la historia, para muchos el mejor, es Lionel Messi. El ídolo del balompié a nivel mundial causó furor entre los hinchas de Perú, debido a que en redes sociales se filtró una fotografía suya celebrando y presumiendo un trofeo que ganó en nuestro país. Te brindamos todos los detalles.

Atlético de Madrid enfrentará a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga.

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Seas fan de la 'Pulga' o de Cristiano Ronaldo, es evidente que el argentino es una de las grandes estrellas de este apasionante deporte, sobre todo porque ha ganado 8 veces el Balón de Oro. Sin embargo, no siempre fue la eminencia que es hoy, sino que en su momento era un completo desconocido para los aficionados.

En 1996 llegó al Perú con Newell’s Old Boys para disputar la XII edición de los Juegos de la Amistad. Lionel Messi vino con la categoría 87 del club de sus amores y derrotó 7-1 a la Academia Cantolao en la gran final, donde incluso logró anotar tres goles. De esa forma, obtuvo su primer título a nivel internacional.

Ahora, Treinta años después, un hincha de nombre 'Lucas_tylty' en X, compartió una imagen suya junto a la 'Pulga' con la fotografía de aquel campeonato obtenido en territorio peruano. Al delantero del Inter Miami se le ve sumamente contento al recordar aquellas épocas en las que nadie imaginaba que se convertiría en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel Messi. Foto: Momento Deportivo/lucas_tylty.

La foto de Lionel Messi con el recordatorio de su título.

Trayectoria de Lionel Messi

  • Newell's Juveniles
  • Barcelona Cadetes
  • Barcelona Juvenil A
  • Barcelona B
  • FC Barcelona
  • París Saint-Germain
  • Inter Miami
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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