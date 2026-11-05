Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: "Ha llegado el día"

El fin de una era. A través de un video publicado en sus redes sociales donde lee una emotiva carta de despedida, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal, el combinado que defendió durante los últimos 23 años y con el que hizo historia.

CR7 le pone punto final a su travesía internacional consolidado como el máximo artillero e históricamente el jugador con más presencias en la escuadra lusa. A lo largo de su inigualable etapa con la camiseta de sus amores, el astro portugués registró una impresionante marca de 146 goles en 234 partidos oficiales, manifestando en su mensaje de despedida que se marcha con la cabeza en alto y la tranquilidad absoluta de haber dejado el alma por su patria.

Durante su extenso camino luciendo la cinta de capitán, el atacante lideró la época más gloriosa en la historia del fútbol portugués, conquistando tres títulos oficiales absolutos. En sus vitrinas con las 'Quinas' destacan la inolvidable Eurocopa lograda en 2016, además de dos trofeos de la UEFA Nations League, hitos que cambiaron para siempre el estatus internacional de su selección.

La decisión de dar un paso al costado se produce meses después de la Copa del Mundo 2026, torneo tras el cual el ambiente en la interna lusa se tornó convulso. Las diferencias de criterio y la marcada polémica con el actual seleccionador Jorge Jesus terminaron por acelerar el cierre de ciclo del histórico dorsal '7', quien prefirió cerrar esta dorada etapa para dar paso a las nuevas generaciones del balompié portugués.

Carta completa de Cristiano Ronaldo donde anuncia su retiro de la selección de Portugal

"Al pueblo portugués,



Ha llegado el día de devolver la camiseta y la banda de capitán de la selección nacional que pertenece a todos nosotros.



Nunca sentí que fuera exclusivamente mía, pero durante 23 años, tuve el privilegio y la responsabilidad de llevarla puesta, defenderla y llevarla conmigo a los estadios de todo el mundo.



Hoy, ha llegado el momento de pasarla al futuro.



No fue una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón.



Estoy poniendo fin a un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre.



Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví con la selección nacional, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas.



Veo inmigrantes que, durante 90 minutos, se sintieron un poco más cerca de Portugal. Veo a millones de portugueses a los que nunca conocí personalmente, pero que se convirtieron en parte de mi vida.



Porque, al final del día, el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol trata sobre las personas.



A lo largo de toda mi carrera con la selección nacional, siempre intenté superar mis límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia.



Siempre fui exigente conmigo mismo. Siempre quise más. Siempre creí que podíamos ir más lejos, y di todo lo que tenía por esta camiseta.



Hubo tardes y noches perfectas. Hubo victorias que nunca olvidaré. Hubo derrotas que todavía duelen recordar hoy.



Yo también fallé. Yo también sufrí. Hubo momentos en los que no pude darle al pueblo portugués lo que tanto deseaba. Pero nunca me rendí.



Y sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal.



A lo largo de estos años, aprendí algunas cosas muy simples: los goles van y vienen, los trofeos terminan en museos, los récords eventualmente se rompen, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar.



El lugar que ocupo en los corazones de las personas.



Si alguna vez te hice feliz, si uno de mis goles alguna vez te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentirte orgulloso de nuestro país, entonces todo valió la pena.



Porque ser portugués también trata de eso.



Sufrimos juntos. Nos levantamos juntos. Creemos de nuevo.



Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que nunca se rindan y nuevas generaciones que crean que es posible llegar a lugares que nadie ha alcanzado antes.



Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo.



A mis compañeros de la selección nacional, quiero dejarles un mensaje especial.



Gracias por cada carrera, cada abrazo, cada discusión, cada momento de silencio antes de pisar el césped, cada victoria que celebramos juntos y cada derrota que nos hizo más fuertes.



Tuve el privilegio de ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo, y todos vosotros formáis parte de mi historia.



A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, encargados de equipamiento, miembros del personal y las muchas personas que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, gracias.



Muchos de vosotros nunca aparecisteis en las fotografías, pero sin vosotros, ninguna de esas fotografías habría sido posible.



A mi familia, gracias por compartir este sueño conmigo.



Gracias por entender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección nacional tuvo que ocupar un espacio que también os pertenecía a vosotros.



Si llegué tan lejos, fue porque siempre caminamos de la mano.



Y al pueblo portugués, a cada portugués en todo el mundo, quiero deciros una última cosa.



Hay una imagen que siempre llevaré conmigo.



Un momento en el que comienza el himno nacional.



Miro a mi alrededor. Veo a mis compañeros. Veo las gradas.



Veo niños, madres, padres y abuelos. Veo a portugueses que viajaron desde tan lejos solo para estar allí.



Y durante esos momentos, dejamos de ser diferentes.



No hay clubes. No hay colores. No hay clases. No hay profesiones. No hay opiniones.



Solo hay una pasión: Portugal".