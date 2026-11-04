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Partidos de hoy, martes 4 de noviembre: programación de Europa League y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 5 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Europa League, Conference League y más.
Revisa la agenda de los partidos de este jueves 5 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 5 de noviembre se jugarán tremendos encuentros por la Europa League, Conference League, Liga Profesional de Argentina y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la UEFA Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|AC Milan vs Ferencvaros
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Anderlecht vs Salzburgo
|12.45 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Crystal Palace vs Hoffenheim
|12.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Levski vs Jagiellonia
|12.45 p. m.
|Disney+
|Lilleström vs Plzen
|12.45 p. m.
|Disney+
|Nijmegen vs Omonia
|12.45 p. m.
|Disney+
|Real Sociedad vs Lyon
|12.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Sparta Praga vs Bournemouth
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|AZ Alkmaar vs Juventus
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Bayer Leverkusen vs Marsella
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Benfica vs Lech Poznan
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Celta de Vigo vs Royale Union SG
|3.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Celtic vs Besiktas
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|H. Beer Sheva vs OFI Creta
|3.00 p. m.
|Disney+
|Sturm Graz vs Celje
|3.00 p. m.
|Disney+
|Sunderland vs Dinamo Zagreb
|3.00 p. m.
|Disney+
|Torreense vs Ararat-Armenia
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la UEFA Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Aarhus vs SC Braga
|12.45 p. m.
|Disney+
|Atalanta vs Kairat Almaty
|12.45 p. m.
|Disney+
|Estrella Roja vs Inter Escaldes
|12.45 p. m.
|Disney+
|KuPS vs Gent
|12.45 p. m.
|Disney+
|Lincoln vs Hajduk Split
|12.45 p. m.
|Disney+
|Midtjylland vs Ajax
|12.45 p. m.
|Disney+
|Mjallby vs Borac Banja Luka
|12.45 p. m.
|Disney+
|Thun vs Hearts
|12.45 p. m.
|Disney+
|Trabzonspor vs Friburgo
|12.45 p. m.
|Disney+
|Copenhague vs Iberia 1999
|3.00 p. m.
|Disney+
|Getafe vs Brighton
|3.00 p. m.
|Disney+
|Lugano vs Kauno Zalgiris
|3.00 p. m.
|Disney+
|Mónaco vs Nordsjaelland
|3.00 p. m.
|Disney+
|Panathinaikos vs CSKA Sofía
|3.00 p. m.
|Disney+
|Riga FC vs Jablonec
|3.00 p. m.
|Disney+
|St. Truiden vs Brann
|3.00 p. m.
|Disney+
|Twente vs Pafos
|3.00 p. m.
|Disney+
|Univ. Craiova vs Egnatia
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs River Plate
|1.00 p. m.
|Disney+
|Gimnasia LP vs Belgrano
|5.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Bolívar vs Real Potosí
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs Remo
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Cruzeiro vs Bahia
|7.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. del Valle vs Delfín
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Lito vs Wanderes
|2.00 p. m.
|Disney+
|Gladiador vs Liverpool M.
|4.00 p. m.
|Disney+
|Libertad San Carlos vs Montevideo City
|7.00 p. m.
|Disney+
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