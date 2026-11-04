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Partidos de hoy, martes 4 de noviembre: programación de Europa League y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 5 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Europa League, Conference League y más.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos de este jueves 5 de noviembre.
Revisa la agenda de los partidos de este jueves 5 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 5 de noviembre se jugarán tremendos encuentros por la Europa League, Conference League, Liga Profesional de Argentina y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Real Madrid derrotó 3-2 al AEK por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27.

PUEDES VER: Real Madrid logró una remontada agónica contra el AEK por la Champions League 2026-27

Partidos de hoy por la UEFA Europa League

PartidoHorarioCanal
AC Milan vs Ferencvaros12.45 p. m.ESPN y Disney+
Anderlecht vs Salzburgo12.45 p. m.ESPN 5 y Disney+
Crystal Palace vs Hoffenheim12.45 p. m.ESPN 3 y Disney+
Levski vs Jagiellonia12.45 p. m.Disney+
Lilleström vs Plzen12.45 p. m.Disney+
Nijmegen vs Omonia12.45 p. m.Disney+
Real Sociedad vs Lyon12.45 p. m.ESPN 3 y Disney+
Sparta Praga vs Bournemouth12.45 p. m.ESPN y Disney+
AZ Alkmaar vs Juventus3.00 p. m.ESPN y Disney+
Bayer Leverkusen vs Marsella3.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Benfica vs Lech Poznan3.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Celta de Vigo vs Royale Union SG3.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Celtic vs Besiktas3.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
H. Beer Sheva vs OFI Creta3.00 p. m.Disney+
Sturm Graz vs Celje3.00 p. m.Disney+
Sunderland vs Dinamo Zagreb3.00 p. m.Disney+
Torreense vs Ararat-Armenia3.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la UEFA Conference League

PartidoHorarioCanal
Aarhus vs SC Braga12.45 p. m.Disney+
Atalanta vs Kairat Almaty12.45 p. m.Disney+
Estrella Roja vs Inter Escaldes12.45 p. m.Disney+
KuPS vs Gent12.45 p. m.Disney+
Lincoln vs Hajduk Split12.45 p. m.Disney+
Midtjylland vs Ajax12.45 p. m.Disney+
Mjallby vs Borac Banja Luka12.45 p. m.Disney+
Thun vs Hearts12.45 p. m.Disney+
Trabzonspor vs Friburgo12.45 p. m.Disney+
Copenhague vs Iberia 19993.00 p. m.Disney+
Getafe vs Brighton3.00 p. m.Disney+
Lugano vs Kauno Zalgiris3.00 p. m.Disney+
Mónaco vs Nordsjaelland3.00 p. m.Disney+
Panathinaikos vs CSKA Sofía3.00 p. m.Disney+
Riga FC vs Jablonec3.00 p. m.Disney+
St. Truiden vs Brann3.00 p. m.Disney+
Twente vs Pafos3.00 p. m.Disney+
Univ. Craiova vs Egnatia3.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs River Plate1.00 p. m.Disney+
Gimnasia LP vs Belgrano5.15 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Bolívar vs Real Potosí6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Palmeiras vs Remo5.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Cruzeiro vs Bahia7.30 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Ind. del Valle vs Delfín7.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Lito vs Wanderes2.00 p. m.Disney+
Gladiador vs Liverpool M.4.00 p. m.Disney+
Libertad San Carlos vs Montevideo City7.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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