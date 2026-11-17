La temporada va llegando a su final con varios equipos que ya aseguraron su permanencia en la máxima categoría. Sin embargo, la incertidumbre se generó luego de que Deportivo Binacional recibiera una resolución del Poder Judicial que le otorgó el acceso a la Liga 1 2027. Sin embargo, recientemente se reveló que no disputarán este campeonato.

¿Por qué Deportivo Binacional no jugará la Liga 1 2027?

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta reveló que la organización de la Liga ha decidido ejecutar la medida del Poder Judicial que le otorga a Deportivo Binacional el derecho de participar en la máxima categoría del fútbol peruano.

" La Liga de Fútbol Profesional ha ejecutado la decisión del Poder Judicial de darle la posibilidad a Binacional de que integre, juegue y sea aceptado como parte de la Liga 1 2027 . Sin embargo, dentro de la Liga y de todo el sistema del fútbol peruano, hay varios puntos que tiene que cumplir para obtener su licencia", señaló.

No obstante, el comunicador remarcó que el ‘Poderoso del Sur’ afronta varios problemas para garantizar la obtención de su licencia, especialmente por las elevadas deudas económicas que mantiene. De esta forma, explicó que, si bien la Liga 1 le permitirá acceder al proceso de participación, no necesariamente le otorgará la licencia para competir en dicha categoría.

Del mismo modo, Peralta remarcó que, de no obtener la licencia para disputar la máxima categoría, Deportivo Binacional tendrá que jugar la Liga 2 y esperar que le concedan el mismo permiso para participar en dicho torneo.

"Entendemos que, por ejemplo, si de los seis puntos que necesita para obtener su licencia, Binacional desaprueba todos, no le van a dar la licencia. La Liga va a ejecutar lo que dice la resolución y lo va a admitir en el proceso y plan de 2027. Pero, dentro de lo que significa el fútbol peruano y donde el Poder Judicial no se mete, la Liga señala que no cumple con estos puntos, principalmente con la cantidad de dinero que debe Binacional. Entonces, le van a decir: 'Yo ejecuté lo del Poder Judicial, pero dentro de mis normas no cumples'. Les tocará jugar la Liga 2 y ver si les aprueban la licencia", sostuvo.

Deportivo Binacional perdió la categoría en la Liga 2

Cabe señalar que Deportivo Binacional disputó la Liga 2 en esta temporada, donde terminó descendiendo a la Liga 3 tras perder el triangular por la permanencia. Su último partido fue un 8-0 en contra ante la Academia Cantolao. Una de las peores campañas del equipo llevó a que tengan que jugar la tercera división en 2027. Ahora, el club espera la resolución de su licencia para confirmar su presencia en la Liga 1.