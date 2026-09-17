¿Te atreves? Encuentra en menos de 8 segundos a las 2 personas sin mascarilla en este divertido reto visual

Los retos virales la rompen en redes sociales y son el pasatiempo fijo de miles de internautas en el Perú. Por eso, te traemos un juego visual que va a exprimir al máximo tu agudeza y velocidad mental. La idea suena fácil, pero la mezcla de colores, detalles y personajes te va a marear la vista. ¿El reto? Encontrar a dos personas que andan sin tapabocas en medio de una calle repleta. ¿Te le mides a resolverlo antes de que el tiempo se agote?

Reto visual: encuentra a las dos personas sin mascarilla en tiempo récord

Para superar este desafío, es fundamental que despejes tu mente y te enfoques únicamente en la ilustración. Como podrás observar en este reto visual, se muestra una colorida avenida llena de peatones que transitan en todas direcciones. A simple vista, parece que todos cumplen con las medidas de protección; sin embargo, dos transeúntes han pasado desapercibidos entre la multitud.

Los retos visuales divertidos como este destacan por engañar a nuestra vista mediante la repetición de patrones y formas. Presta mucha atención a la ilustración de referencia que aparece en la esquina superior izquierda: allí encontrarás las caricaturas de los dos personajes que estás buscando: un hombre de cabello marrón y una mujer de cabello negro, ambos con una lágrima en el rostro. Prepara tu cronómetro, fija la mirada y comienza la búsqueda. ¡Tienes solo 8 segundos!

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Pistas para resolver este complejo reto visual

Si se te acabó el tiempo y todavía no encuentras a los dos despistados, no te preocupes: estos retos están hechos para hacer dudar a cualquiera. Aquí van algunas pistas para orientar tu mirada sin darte la respuesta de golpe:

Fíjate cerca del transporte : una de las personas no está caminando, sino parada al lado de un vehículo amarillo de servicio público.

: una de las personas no está caminando, sino parada al lado de un vehículo amarillo de servicio público. Revisa cerca de los letreros principales: la otra persona está en la parte alta de la calle, al lado de un edificio azul con anuncios llamativos y una estructura peatonal.

Dales una mirada rápida a esos puntos antes de ver la solución.

Esta es la respuesta del reto visual

¡Se acabó el tiempo! Si los encontraste en menos de 8 segundos, ¡felicidades! Estás en el grupo con vista de halcón. Si no lo lograste, no te preocupes: practicar con estos retos ayuda a afinar la mente y la concentración.

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Aquí tienes la ubicación exacta de las dos personas sin mascarilla: