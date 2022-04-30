Qué día se dijo la siguiente frase: "Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes"

0
Casi nadie pudo descifrar este complicado acertijo visual. Si lo resuelves en el menor tiempo posible, serás considerado todo un genio.

    Redacción Líbero México
    Desafía tu mente y supera este acertijo visual que solo los más genios pueden vencer en el primer intento.
    Desafía tu mente y supera este acertijo visual que solo los más genios pueden vencer en el primer intento. | Foto: Freepik
    Los acertijos visuales son ejercicios que se pueden encontrar en Internet para resolverlos en los momentos de ocio. Con estas evaluaciones, el usuario podrá ejercitar su mente y ver en qué nivel está. Por eso Libero.pe te trae un complejo problema que deberás resolver en el menor tiempo posible.

    ¿Podrás resolver el acertijo?

    Para resolver la prueba viral deberás leer la siguiente frase, analizarla y responder ¿En qué día de la semana se dijo? "SI AYER FUESE MAÑANA, HOY SERÍA VIERNES". Ten en cuenta que solo un selecto grupo de usuarios logró hallar la solución.

    ¿Podrás resolver este complicado acertijo lógico? Foto: Líbero

    Si no pudiste descifrar la respuesta, vuelve a analizarlo antes de ver la solución ¡NO HAGAS TRAMPA!

    Esta es la respuesta del acertijo visual

    La respuesta correcta es: La frase se dijo un día domingo. Si ayer (sábado), fuese mañana (sábado también, porque hoy sería viernes). La solución del problema fue bastante complejo de entender para muchos de los usuarios, pero después pudieron descifrar el confuso mecanismo que estaba detrás.

    Mira cual era la respuesta del acertijo lógico. Foto: Líbero

    ¿Para qué sirven los acertijos visuales?

    Los acertijos visuales suelen invadir las redes sociales con diferentes propuestas. No solo sirven para entretener, sino también para poner a prueba la vista, la concentración y nuestra rapidez para completar estos desafíos.

