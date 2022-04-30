Qué día se dijo la siguiente frase: "Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes"

Los acertijos visuales son ejercicios que se pueden encontrar en Internet para resolverlos en los momentos de ocio. Con estas evaluaciones, el usuario podrá ejercitar su mente y ver en qué nivel está. Por eso Libero.pe te trae un complejo problema que deberás resolver en el menor tiempo posible.

¿Podrás resolver el acertijo?

Para resolver la prueba viral deberás leer la siguiente frase, analizarla y responder ¿En qué día de la semana se dijo? "SI AYER FUESE MAÑANA, HOY SERÍA VIERNES". Ten en cuenta que solo un selecto grupo de usuarios logró hallar la solución.

¿Podrás resolver este complicado acertijo lógico? Foto: Líbero

Si no pudiste descifrar la respuesta, vuelve a analizarlo antes de ver la solución ¡NO HAGAS TRAMPA!

Esta es la respuesta del acertijo visual

La respuesta correcta es: La frase se dijo un día domingo. Si ayer (sábado), fuese mañana (sábado también, porque hoy sería viernes). La solución del problema fue bastante complejo de entender para muchos de los usuarios, pero después pudieron descifrar el confuso mecanismo que estaba detrás.

Mira cual era la respuesta del acertijo lógico. Foto: Líbero

¿Para qué sirven los acertijos visuales?

Los acertijos visuales suelen invadir las redes sociales con diferentes propuestas. No solo sirven para entretener, sino también para poner a prueba la vista, la concentración y nuestra rapidez para completar estos desafíos.

Acertijo viral creado para mentes audaces ¿Quién es rico?

Si crees tener las habilidades necesarias para superar este asombroso acertijo visual, no te puedes perder la oportunidad de resolverlo y comprobarlo.

Encuentra el número oculto en este RETO EXTREMO

Demuestra que eres una persona muy hábil y supera este desafío viral que no todos logran resolver en tiempo récord. ¿Te animas a demostrar que eres el mejor? Solo el 1 % logró resolver el reto visual para MENTES SUPREMAS.

¿Qué te parece un acertijo de nivel profesional?

Para que no dudes de tu gran potencial, también te mostramos un pequeño video de un acertijo que es viral en las últimas horas. Ten en cuenta que deberás enfocarte e intentar darle solución en 5 segundos. ¿Quién crees que salió de prisión?

Si te encantaron estos acertijos lógicos y deseas subir de nivel, debes de visitar la página oficial de Libero.pe, ya que todos los días publicamos los más populares y virales test de personalidad, acertijos y retos visuales.