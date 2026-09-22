Rainer Torres dio rotundo comentario sobre Franco Velazco en Universitario: "Se han equivocado mucho"

Universitario de Deportes no ha vivido su mejor temporada en el ámbito deportivo, lo que ha llevado a los hinchas a cuestionar a la administración encabezada por Franco Velazco por sus decisiones y el armado del plantel. En ese sentido, Rainer Torres no dudó en pronunciarse tras un nuevo momento de incertidumbre y apuntó contra el directivo crema.

Rainer Torres dio rotundo comentario sobre Franco Velazco en Universitario

Durante una conversación con el programa ‘Fútbol Satélite’, analizaron el momento actual de Universitario, donde se ha puesto en tela de juicio la continuidad de Héctor Cúper al mando del club. Ante ello, le consultaron a Rainer Torres si considera que la administración está en condiciones de tomar una decisión respecto al futuro del técnico argentino.

Ante ello, el referente crema señaló que, desde su perspectiva, la actual administración ha cometido varios errores a lo largo del año. En esa línea, cuestionó la toma de decisiones de Franco Velazco y consideró que están condicionadas por el deseo de mantener una buena relación con los hinchas.

Franco Velazco tomó la administración de Universitario en agosto de 2025.

“Yo no soy amigo de esta administración, puede sonar como un tipo de confrontación, pero creo que se han equivocado mucho. Lo que trata de hacer Franco Velazco, más allá de todo, es quedar bien con el público, no quiere tener una enemistad más. Entonces, lo que la gente hace quórum, se va a mantener por esa línea”, sostuvo el retirado futbolista.

Del mismo modo, el ‘Motorcito’ cuestionó que Velazco, en su intento por evitar un mayor distanciamiento con la hinchada, termine tomando decisiones influenciadas por lo que pide el público y no necesariamente por lo que, desde su perspectiva, necesita el club.

Universitario en una nueva crisis en la Liga 1

El parón por la fecha FIFA encontró a Universitario en un momento crítico tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso. Si bien el cuadro crema había logrado rescatar resultados positivos en sus últimos partidos, el rendimiento del equipo dejó varias dudas y generó cuestionamientos entre los hinchas.

Por ello, la continuidad de Héctor Cúper al frente del club ha quedado en entredicho. Sin embargo, por el momento, el técnico argentino mantiene el respaldo de la administración crema y continúa trabajando con el plantel durante el receso del campeonato.