Rebagliati impacta al mencionar los 2 posibles refuerzos de Cristal: "Me callo la boca..."

Sporting Cristal solo ha tenido un refuerzo de cara al Torneo Clausura como Miguel Araujo. El Director General de Fútbol del cuadro celeste, Julio César Uribe, reveló que se venían dos fichajes más para el primer equipo, pero a falta de casi dos semanas del cierre de libro de pases no hay novedades.

En medio de este contexto, se ha conocido que Gianfranco Chávez irá a Alianza Lima a reforzar a un rival directo en la Liga 1. Esto, generó la postura de Diego Rebagliati, quien no calló durante el programa "D&T" para dar a conocer su opinión a la audiencia.

El comentarista deportivo no solo dio detalles del traspaso del central nacional a los blanquiazules, sino que mencionó los dos posibles refuerzos para los celestes como Luis Abram y Pedro Aquino. Para Rebagliati, uno de ellos es una incorporación de peso al primer equipo 'rimense', caso contrario sería una debacle total el mercado de pases de los 'bajopontinos'.

"Acá yo me voy a entibiar con Cristal… Uribe dijo que van a traer dos refuerzos… si traen un refuerzo importante con la plata que le dé Alianza por Chávez, más el ahorro del muy buen contrato que le habían hecho a Chávez… Si terminan trayendo a alguien como Aquino y Abram, me callo la boca. Les doy el beneficio de haber dejado ir a un jugador que la hinchada quiere y que no estaba en un buen momento. Pero si la conclusión de esto, es que el día que cierre el libro de pases, y solo trajo a Araujo… ahí sí, me agarras así estén punteros", expresó Rebagliati.

(VIDEO: D&T)

Julio César Uribe confirmó 2 refuerzos en Sporting Cristal

En una reciente entrevista a Exitosa Deportes, Julio César Uribe aseguró que vendrán dos jugadores para potenciar el primer equipo de Sporting Cristal. Esperan llegar a los tiempos justos antes de que se cierre el libro de pases el próximo 18 de agosto.

"Los procesos de negociación son muchos más complejos de los que yo creía. El hincha no lo conoce, pero hay que entender. Esperamos ojalá, cumplir con las dos incorporaciones que tenemos trabajando. Estamos en búsqueda de cumplir con lo que expresamos en conferencia de prensa. Estas negociaciones están encaminadas. Ahora más que nunca queremos cumplir. Un central y un '9'", manifestó.