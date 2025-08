Sporting Cristal descarta a su delantero para el partido contra Alianza Lima por el Clausura

Dentro de poco se enfrentarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha número 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, los celestes presentarán una enorme baja debido a que no podrán contar con su delantero para este trascendental compromiso en condición de visitante por el campeonato peruano.

PUEDES VER: Alianza Lima haría tres incorporaciones para el partido contra Sporting Cristal en Matute

Los celestes deben vencer para seguir como líderes del certamen nacional, mientras que el elenco blanquiazul está en la obligación de hacer respetar su casa para reponerse y acortar distancia con los del Rímac. Por tal motivo, la ausencia que tendrá Paulo Autuori para este cotejo ha dado mucho de qué hablar y se trata de un atacante que en su momento destacó en Melgar de Arequipa.

Sí, nos referimos a Luis Iberico, futbolista nacional que fichó la temporada pasada por el cuadro bajopontino pero una lesión lo mermó de las canchas. Ahora, Diego Rebagliati reveló que consultó en Sporting Cristal por el estado del delantero y indicaron que se encuentra mejor, pero aún falta más de un mes para que vuelva al terreno de juego.

Luis Iberico con camiseta de Sporting Cristal.

"Pregunté por Luis Iberico y me dijeron que ya está trabajando en cancha con un fisioterapeuta. Todavía no está con el grupo, aún no saben muy bien la evolución, pero calculo que hasta septiembre no va a ser noticia en Sporting Cristal", precisó el comentarista deportivo, dejando claro que el atacante sí estará apto para el Torneo Clausura, pero no para el duelo contra Alianza Lima de este martes 5 de agosto.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver el partido

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo en Matute desde las 20.00 horas de todo el Perú. Asimismo, la transmisión de este emocionante cotejo será mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV Sports y la plataforma de streaming DGO.