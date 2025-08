Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: las imponentes formaciones de Gorosito y Autuori

No falta mucho para el duelo clave del Torneo Clausura entre Alianza Lima vs Sporting Cristal. Ambos elencos buscan ser protagonistas en la Liga 1 2025, por lo que estos 90 minutos en Matute son fundamentales para no perder los pasos en la pugna por el título. Néstor Gorosito y Paulo Autuori han trabajado durante días este cotejo, por lo que así formarán ante la mirada de millones de hinchas.

Alineación Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este será el once de los blanquiazules en Matute: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Dado la lista de convocados, el plantel de Néstor Gorosito cuenta con las siguientes bajas: Paolo Guerrero, Alan Cantero y Eryc Castillo. Fuera de ello, la buena nueva es el regreso de Carlos Zambrano y Sergio Peña, quienes se perfilan como titulares para conseguir los tres puntos ante Sporting Cristal.

Una de las grandes figuras a observar es Kevin Quevedo, quien viene de ser clave en el plantel 'íntimo' tras marcar doblete en la remontada de Alianza Lima sobre Juan Pablo II en Trujillo. El atacante será el arma letal de Gorosito para hacer respetar la casa ante los celestes.

Kevin Quevedo viene de marcar doblete con Alianza Lima.

Alineación Sporting Cristal vs Alianza Lima

Este será la formación de los 'rimenses' para dar el batacazo en Matute: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco e Irven Ávila.

Uno de los jugadores que logró darle calma a Paulo Autuori fue Miguel Araujo, quien en el pasado duelo no jugó la segunda parte ante Sport Huancayo por precaución. El central reposó en estos días y ahora se encuentra en óptimas condiciones para seguir sosteniendo el arco invicto de los 'rimenses'.

Por otra parte, uno de los jugadores que se perfila a volver en el once celeste es Fernando Pacheco. El atacante fue expulsado en el choque ante Sport Boys, por lo que estuvo ausente en el duelo contra Sport Huancayo. Si bien Maxloren Castro hizo una gran labor, Autuori le seguiría brindando la confianza al ex Fluminense para ser clave en este choque ante Alianza Lima.

Miguel Araujo se recuperó en Sporting Cristal.