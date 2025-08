Rebagliati reveló que Sporting Cristal sumará a exfigura de Melgar para el Clausura: "Ya está..."

Sporting Cristal ha tenido un gran inicio en el Torneo Clausura, con tres victorias consecutivas que lo consolidan en la cima de la tabla. Los rimenses ahora se preparan para afrontar el clásico ante Alianza Lima por la cuarta fecha. En medio de esta buena racha, Diego Rebagliati sorprendió al revelar que el equipo bajopontino podría sumar a una figura en su plantel para las próximas semanas.

En la última edición del programa 'Los Reba', el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, se refirió a los escasos refuerzos que ha anunciado Cristal para el Torneo Clausura y aseguró que el club necesita con urgencia el regreso de sus jugadores lesionados.

En esa línea, sorprendió al indicar que el delantero Luis Iberico estaría entrando en la etapa final de su recuperación, ya que viene realizando trabajos en campo, aunque aún no a la par de sus compañeros. De esta forma, el exjugador de Melgar podría volver a jugar con los rimenses para mediados del campeonato.

"Pregunté por Luis Iberico y me dijeron que ya está trabajando en cancha con un fisioterapeuta. Todavía no está con el grupo, no se sabe muy bien la evolución, pero yo calculo que hasta septiembre Iberíco no va a ser noticia", expresó Rebagliati.

¿Cuánto tiempo lleva lesionado Luis Iberico?

Sporting Cristal nunca informó oficialmente la lesión que padece Luis Iberico, aunque se estima que se trata de algo muscular. Esto lo ha mantenido apartado durante toda la temporada 2025, siendo el último partido que jugó ante Comerciantes Unidos el pasado 3 de noviembre de 2024.

Iberico fue una de las flamante contrataciones para la temporada pasada del Torneo Clausura, aunque solo pudo jugar 8 partidos con camiseta celeste. No obstante, logró aportar su cuota goleadora en 2 oportunidades y brindas una asistencia.

Luis Iberico tuvo un gran paso por Melgar

Recordemos que Luis Iberico logró su mejor desempeño con la camiseta de Melgar, donde logró maravillar a más de uno gracias a su notable destreza goleadora que incluso lo llevó a ser convocado por la selección peruana. Con el cuadro arequipeño, el atacante nacional logró aportar con 35 anotaciones y 4 asistencias en 139 partidos.

Luis Iberico destacó en Melgar durante 6 temporadas. Foto: Líbero

Luis Iberico: ¿En qué equipos ha jugado?