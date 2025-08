Rebagliati ilusiona a hinchas de Cristal sobre el 'regreso' de un atacante: "A finales de agosto..."

Sporting Cristal se metió de lleno a la pelea por el título del Torneo Clausura 2025 tras su reciente goleada frente a Sport Huancayo. Ahora, el elenco de Paulo Autuori mira con mucho entusiasmo el clásico moderno frente a Alianza Lima en Matute, por ello, el comentarista deportivo Diego Rebagliati habló sobre la posible 'vuelta' de un futbolista.

Diego Rebagliati habló sobre la 'vuelta' de un futbolista en Cristal

Nos referimos al argentino Santiago González. Durante el programa de YouTube, los 'Reba', el exjugador fue consultado respecto a la posibilidad de que el extremo derecho pueda jugar frente a los íntimos, sin embargo, descartó esta chance.

Santiago González es pieza clave en Sporting Cristal esta temporada/Foto: X

Bajo ese contexto, precisó que ve más cercano que el regreso del atacante de 26 años sea aproximadamente entre la fecha 7 y 8 del Torneo Clausura 2025. Cabe mencionar que, luego del choque ante Atlético Grau por la última jornada del Apertura, el futbolista sufrió un duro golpe en la rodilla derecha y hasta la fecha continúa en recuperación.

"Santiago González no llega para el martes. 'Santi' tiene para un ratito más, no un ratazo, pero tiene para un tiempo más. Es más, no llega ni al partido con Melgar si quiera, me animaría a pensar que a finales de agosto", manifestó.

Santiago González es figura en Sporting Cristal esta temporada

En la presente temporada, el 'Santi' González sigue demostrando que es pieza indispensable para el estratega brasileño Paulo Autuori. Las estadísticas reafirman su buen momento, con un total de 16 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, tiene 4 dianas, 1 asistencia y un promedio de 1293 minutos.

Santiago González: ¿en qué equipos ha jugado?