Natalia Málaga no será más entrenadora de César Vallejo y explotó así contra dirigencia

Natalia Málaga no seguirá como entrenadora de la César Vallejo y mediante sus redes sociales mostró su molestia por la forma como se lo dijeron tras años en el club.

Natalia Málaga tras unos años en la conducción del equipo de vóley femenino de César Vallejo fue cesada en su cargo y lo anunció en sus redes sociales destacando que la dirigencia no fue frontal al momento de decidirlo.

La estratega dejó en claro que el club 'poeta' no fue leal por la forma como dejaron atrás sus servicios. "Amigos seguidores, quiero contarles que no voy más con la UCV, se adelantaron en buscar otro técnico sin antes conversar conmigo, pretexto NO HAY PRESUPUESTO y que no estoy a la altura de lo que me podían ofrecer".

Asimismo se incomodo ya que nunca le dijeron las cosas de manera directa. "Muchos creen que el tema es el dinero, no es el dinero, es la forma Sr. Delegado, qué poco me conocen para no decirme las cosas, acepto decisiones, si no va ...no va......sean más leales. La época se ha vuelto así, materialistas, las jugadoras se han vuelto así, pero no ven la parte de la pasión y compromiso, respeto y entrega. Yo seguiré dedicándome a lo mío, a seguir creciendo, preparando y dejando todo mi esfuerzo en la Federación precisamente a las niñas de 14-15 años que tendrán todos los equipos de la liga más adelante. GRACIAS Y NOS VEMOS ".

Por último agradeció la oportunidad y les deseó suerte en su próxima campaña. "Igual gracias por la oportunidad que me dieron de estar dentro de su institución. Suerte al técnico elegido para asumir esta responsabilidad y gracias por ser leal conmigo igual hubiera sido yo, chamba es chamba amigo sigue adelante".

EL DATO

Natalia Málaga actualmente trabaja en la Federación Peruana y se hace cargo de las niñas de 14-15 años.