UFC: José Aldo peleará con Max Holloway por unificación de los pesos pluma

José Aldo, uno de los mejores peleadores de UFC, tendrá hoy un duro combate con Max Holloway por la unificación de los pesos pluma.

José Aldo peleará con Max Holloway por unificación de los pesos pluma

José Aldo es uno de los peleadores más reconocidos en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, pues en 13 años de carrera solo ha sido derrotado dos veces. Fue el campeón inaugural del peso pluma de UFC, título que defendió siete veces. Su reinado duró cinco años.

El oriundo de Manaos es el campeón de peso pluma de la UFC y se prepara para enfrentar mañana en Río de Janeiro al campeón interino Max Holloway en UFC 212, en un encuentro para unificar los títulos de la división.

Pero incluso con una pelea tan importante en el horizonte, todo vuelve a su derrota frente al campeón de los ligeros Conor McGregor: “Todos me preguntan si quiero volver a pelear con McGregor, eso no depende de mí. Depende de la UFC y sabemos que no va a pasar”, dijo Aldo en una conferencia de prensa telefónica.

“Él no quiere pelear conmigo, la revancha nunca va a pasar. Ni siquiera sabemos si va a volver a pelear”.

