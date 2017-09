Francia, a un paso del Mundial Rusia 2018, tras ganar 4-0 a Holanda en Eliminatorias [VIDEO]

Francia, en el Stade de France, fue un verdadero vendaval sobre Holanda, por la jornada 7 de las Eliminatorias Rusia 2018 en Europa. Los dirigidos por Deschamps sí que hicieron sentir su localía al cuadro de los tulipanes, quienes no estuvieron a la altura y a un paso de no estar en la Copa del Mundo.

El duelo empezó con un dominio claro de Francia, que antes de los 15 minutos de juego consiguió el primero del encuentro con un tanto de Antoine Griezmann, que ingresó al área naranja sin marca, totalmente sin presión.

Tras el gol, los galos comenzaron a ser más sobre la cancha, mientras que Robben y compañía no encontraron la manera de reaccionar ante el 1-0. El primer tiempo, así, pasó con mucho sufrimiento.

La parte complementaria fue un calco del primer tiempo. La diferencia fueron tres hechos: la expulsión de Strootman por una falta contra Griezmann, los golazos de Lemar y los pocos minutos en campo del nuevo jugador del PSG, Kilyan Mbappé, quien puso la estocada final.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 2: Gol de Mbappé

Remate furibundo del nuevo jugador del PSG.

89': Gol de Lemar

Gol del volante, tras contragolpe de Francia.

80': Intento de Mbappé que fue despejado por Holanda.

73': GOOOOOOLAAAZOOOOO DE LEMAR

Tiro desde fuera del área sentencia a Holanda.

70': Pogba se la perdió. Solo ante Cillessen se la falla.

67': Con diez hombres, Holanda se ve cada vez más débil.

EXPULSADO

61': Tarjeta roja para Strootman, luego de una entrada contra Griezmann. Era su segunda tarjeta amarilla.

57': Francia toma con calma el partido y no se exige.

52': Remate de Pogba, pero el arquero desvió el disparo.

52': Intento de Janssen, pero estaba en posición adelantada.

47': Lemar causa estragos, pero no llega a rematar cómodo.

Ya comienza en breve la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45': Se termina el sufrimiento para Holanda.

36'. Tiro de Paul Pogba, desde 20 metros, a ras de piso, pero Cillessen atrapó el tiro.

31': Strootman saca el balón de la defensa de Holanda, luego de un baile del equipo de Deschamps.

30': Tiro de Koman, pero el meta holandés toma el balón a dos manos.

27': Kurzawa le pega al balón, pero se va muy arriba. Saque de meta para Cillessen.

27': Francia tiene el partido controlado.

24': Holanda desconocida. No marca, no quita, no contragolpea.

21': Los locales salen de su área con balón al piso, mientras que Holanda no sabe cómo interceptar los pases.

12'. GOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN

Francés entró al área tulipán cómodo, sin marca y definió de manera espléndida.

8': Tiro de esquina en favor de Francia, que atacó con Giroud comandando la arremetida.

6': Mbappé está en el banco de suplentes.

5': Centro de Kurzawa, pero despejado por la defensa holandesa.

3': Francia controla el mediocampo y las salidas de Holanda.

1': Empieza el duelo en el Stade de France.

En breve empieza el partido por las Eliminatorias Rusia 2018 entre Francia y Holanda, desde el Stade de France.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Francia: Lloris, Sibidé, Kosclieny, Umtiti, Kurzawa, Coman, Pogba, Kanté, Lemar, Giroud y Griezmann.

Holanda: Cillessen, Mensah, De Vrij, Hoedt, Blind, Wijnaldum, Strootman, Robben, Sneijder, Promes y Janssen.

PREVIA

Francia recibe hoy jueves a la selección de Holanda por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El partido, que se jugará en el Stade de France de Saint-Denis, está programado para las 13:45 horas y será transmitido en vivo y en directo por la señal de ESPN.

El duelo es considerado de descarte, pues podría definir la suerte de ambos países de cara a su clasificación a la próxima Copa del Mundo. El conjunto francés marcha en la segunda posición del Grupo A con 13 puntos, pero detrás está la "Naranja Mecánica" con 10 unidades.

El equipo de Didier Deschamps necesita la victoria para seguir en lo alto de la tabla y así luchar por la clasificación directa al Mundial. Sin embargo, al frente estarán los holandeses, que aún no se dan por muertos en el grupo.

Por su parte, los dirigidos por el estratega Dick Advocaat se sienten en la capacidad de sacar un gran resultado en condición de visita, sobre todo porque no tienen bajas sesible. Arjen Robben ya juega con el Bayern Múnich y será titular ante los franceses.

POSIBLES ALINEACIONES

Francia: Llores, Koscieliny, Varane, Mendy, Sidibé, Kante, Pogba, Payet, Dembelé, Griezmann y Mbapeé.

Holanda: Krul, Veltman, Vlaar, Van Rhijn, Willems, Blind, Afellay, Sneijder, Robben, Huntelaar y Depay.