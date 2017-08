Perú vs. Bolivia: fecha, hora y canal de partido por Eliminatorias Rusia 2018

La Selección Peruana se enfrenta este jueves 31 de agosto a su similar de Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias de la Conmebol. El partido está programado para 21:15 horas y será transmitido por ATV / CMD. Paolo Guerrero no estará en este duelo por suspensión.

Cabe precisar que Perú sólo perdió una de las siete veces que recibió a Bolivia en las Clasificatorias (4V 2E 1D); fue 1-2 en 1989. Incluyendo el partido de septiembre de 2016 ante Bolivia, la Bicolor en la cancha ha recibido goles en cada uno de sus últimos 11 cotejos en las Eliminatorias (19 en 11).

Asimismo, Bolivia ganó dos de sus últimos tres partidos en las Clasificatorias (1D), algo que no le ocurría desde 1997 (2V 1E). Los Incaicas comenzaron debajo en el marcador en sus últimos tres partidos de local en las Clasificatorias, pero sólo terminaron perdiendo uno de ellos, ante Brasil (empate vs Argentina, victoria vs Uruguay).

Son 53 los partidos que Bolivia lleva sin ganar como visitante en las Clasificatorias; su último triunfo fue 7-1 ante Venezuela, el 18 de julio de 1993. En casa, Perú ha permitido 81 remates a sus rivales; la mayor cantidad en estas Clasificatorias.

Bolivia totaliza 34 remates intentados jugando de visitante; la menor cantidad en las clasificatorias, y 20 menos que el siguiente equipo (54, Paraguay). Juan Carlos Arce es el máximo anotador de Bolivia (3, junto a Pablo Escobar) y también es quien ha participado en más remates del equipo: 38 de 157 (23 tiros y 15 asistencias).

EL DATO

Paolo Guerrero es el jugador con mayor cantidad de remates intentados en estas Eliminatorias: totaliza 45 (5 goles).