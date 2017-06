Selección peruana: Paolo Guerrero llegó a Lima y se refirió a los nuevos convocados [VIDEO]

Paolo Guerrero espera sacarle provecho a los amistosos ante Paraguay y Jamaica para llegar bien a los encuentros por las Eliminatorias en agosto y septiembre.

El delantero del Flamengo, José Paolo Guerrero ya se encuentra en Lima para integrarse a los entrenamientos de la selección peruana que se alista para los encuentros amitosos FIFA. El atacante nacional espera que las nuevas caras de la 'bicolor' se integren rápidamente al grupo.

Paolo Guerrero manifestó que. "Es la primera vez que estamos juntos desde el partido con Uruguay. Ahora a retomar esa unión, conversar bastante por todos los partidos que se vienen", dijo Guerrero sobre los encuentros ante Bolivia y Ecuador. "Esperemos hacer buenos partidos, estar todos juntos, y volver ese grupo con la misma ambición", expresó.

Luego, Guerrero se refirió a los amistosos y a la importancia que tienen. "los amistosos sirven de mucho. Todas las selecciones se van a juntar. Son dos partidos en Perú que seguramente serán lindos por estar con nuestro público. No hay amistosos y esperamos hacer lo mejor", dijo.

Sobre las nuevas caras en la selección como Alexander Succar, José Manzaneda, Guerrero agregó. "Ahora seguro los voy a conocer. Tengo que integrarme al grupo y prepararme. Siempre es importante la presencia de nuevos convocados porque la selección necesita de eso, de nuevos jugadores, de nuevas revelaciones. Esperemos que estos chicos lleguen bien al grupo", argumentó.

Respeto al nivel que ha mostrado, Guerrero agregó. "Me siento bien físicamente. Gracias a Dios no me lesiono mucho y la preparación que tengo en mi club y en la selección me ayuda bastante. Tengo que agradecer que no me lesiono y que tengo continuidad".

Finalmente se refirió al rival de este jueves. "Paraguay conociéndolo más que Jamaica, es un equipo duro, partidos amistosos no hay y jugando acá tenemos que ganar. Esperamos sacar provecho a estos partidos".

EL DATO

Perú se mide ante Paraguay este jueves 8 de junio en Trujillo. Luego viaja a Arequipa para enfrentar a Jamaica este martes 13.