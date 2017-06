Claudio Pizarro y sus inéditas declaraciones: "Nunca he podido estar bien para ir a la Selección Peruana" [VIDEO] 

Claudio Pizarro no se resigna a no volver a vestir las sedas de la Selección Peruana. El 'Bombardero de los Andes' confesó que sueña con ir al Mundial con Perú.

Claudio Pizarro sueña con volver a la selección peruana e ir a un Mundial con la 'Blanquirroja'

Cluadio Pizarro, el delantero peruano que se convirtió en el goleador histórico de la Bundesliga, lo ganó todo a nivel personal pero sabe que tiene una deuda con la Selección Peruana y que a sus 38 años espera cumplir el único objetivo que lo falta.

"Lamentablemente, nunca he podido estar bien para ir a la Selección. Me ha costado. Lo he dicho muchas veces, tengo la ambición de volver (a la selección) e ir al Mundial”, declaró el jugador del Werder Bremen para las cámaras de Teledeportes sobre lo que significa la selección.

Claudio Pizarro quien se encuentra de vacaciones en Londres, está pendiendo de la 'Blanquirroja' y los amistosos que jugará en estos días, hoy ante Paraguay en Trujillo y el próximo martes ante Jamaica en Arequipa.

Como se sabe, Claudio Pizarro no es convocado a la Selección Peruana desde marzo del año pasado, precisamente esos habrían sido su última participación con la camiseta nacional teniendo en cuenta que, a partir de ahí, Ricardo Gareca no lo ha vuelto a convocar y se ha mantenido con el mismo equipo hasta para los amistosos, salvo por ahí un par de sorpresas.

La Selección Peruana se encuentra en es tos momentos peleando un cupo para llegar al quinto lugar de las Eliminatorias que da lugar al repechaje para el Mundial, aunque es necesario recordar que la FIFA emitirá en los próximos días la decisión final sobre los tres puntos ganados a Bolivia por el tema Nelson Cabrera, de ser negativo la respuesta, la 'Blanquirroja' se despedirá oficialmente del Mundial Rusia 2018 y con ello los sueños de Claudio Pizarro de asistir a la Copa del Mundo.