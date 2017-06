Perú vs. Paraguay: ¿Qué hizo Ricardo Gareca para cambiar el chip de la Selección en el segundo tiempo?

Ricardo Gareca metió “café cargado” y el equipo mejoró. DT alabó la reacción en el segundo tiempo y resaltó el triunfo ante la selección de Paraguay.

¿Qué hizo Ricardo Gareca para cambiar el chip de la Selección en el segundo tiempo?

El triunfo cambió el rostro de Ricardo Gareca tras un inicio flojo en Trujillo. El seleccionador expresó su conformidad por el triunfo y la ambición de sus jugadores para derrotar a Paraguay.

“Estoy conforme con los muchachos. Es una responsabilidad venir al interior del país con esta multitud y quisimos regalarle un triunfo a la gente”, señaló el “Tigre”.

La bicolor tuvo dos tiempos distintos, el argentino justificó el accionar, el cambio de ritmo de la blanquirroja y destacó el golazo de Paolo Guerrero.

“En el primer tiempo no logramos progresar en el campo. En el complemento fuimos más agresivos. Más allá del gol de Paolo, la clave estuvo en la movilidad del segundo tiempo. Nos asociamos más”, aseguró el entrenador.

EL DATO

Pedro Gallese tuvo dos intervenciones que salvaron su valla: ante Ángel Romero (23’) y Juan Iturbe (85’).

Así jugó la selección peruana en el primer tiempo. El ataque nacional fue bien controlado por los guaraníes.

En la segunda mitad, Perú empezó a jugar mejor y creó más oportunidades de gol en el arco de Paraguay.