Selección peruana: Paolo Guerrero aseguró que Raúl Ruidíaz debe ocupar su lugar ante Bolivia [VIDEO]

Paolo Guerrero no tuvo problemas en mostrar su preferencia sobre quien debe estar en la delantero para el duelo por las Eliminatorias ante Bolivia este 31 de agosto.

Ricardo Gareca aún no decide quien será el reemplazante de Paolo Guerrero ante Bolivia; sin embargo, el delantero del Flamengo le sugirió que Raúl Ruidíaz debe ocupar su lugar en el duelo trascendental por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

El capitán de la selección peruana fue claro en darle su puesto al delantero del Morelia de México. "Raúl Ruidíaz debe ser mi reemplazante ante Bolivia y en el futuro mi sucesor, es un excelente jugador', dejó en claro el hombre del Flamengo tras su caminata por el Aeropuerto Jorge Chávez ante la prensa.

Como se sabe, en la actualidad, ha varios delanteros de los que tendrá que decidir Ricardo Gareca cuando enfrente a Bolivia. Entre ellos está Iván Bulos, Jefferson Farfán y hasta Claudio Pizarro. Claro, sin contar a Raúl Ruidíaz, todos jugadores del exterior.

Sobre su gol ante Jamaica, Guerrero dijo. "Estoy feliz porque estoy marcando y como delantero eso me da bastante confianza, y qué mejor que hacerlo con la selección. Los delanteros estamos para anotar, pero si no se puede, tenemos que ayudar al equipo para que otros conviertan”, sostuvo.

Luego agregó. "Hay que resaltar lo positivo y algunos errores que no se deben cometer en Eliminatorias. Me gustaría que ya sea el partido con Bolivia, quisiera jugar ese partido, pero estoy suspendido. Hay una ansiedad por que ya se jueguen los partidos de las Eliminatorias', expresó.

Finalmente, sobre la fecha doble que se avecina, Paolo Guerrero manifestó. "No pasa por mi cabeza ser el goleador histórico. Si se da hacer un gol, bienvenido sea. Solo queda seguir trabajando porque se vienen dos partidos importantísimos y yo diría definitorios para nuestras pretensiones de lograr un cupo al Mundial. Aquí me sentí bien en la altura y no creo que tenga problemas para jugar en Quito ante Ecuador en el segundo cotejo de las eliminatorias".

EL DATO

Paolo Guerrero llegó a los 32 goles con la selección peruana con sus goles ante Paraguay y Jamaica.