Copa Oro 2017 se realiza, nuevamente, en los Estados Unidos. El equipo de México va con un plantel alternativo, luego de haber participado en la Copa Confederaciones, mientras que los dueños de casa van con lo mejor que tienen.

Copa Oro 2017: fixture y programación de los partidos de fase de grupos, cuartos, semifinal y final del torneo Fuente : Concacaf

La Copa Confederaciones culminó con Alemania campeón sobre Chile, pero otras selecciones nacionales siguen en competencia. Este es el caso de la Concacaf, que desde el 7 de julio hasta el 26 de julio celebrará en los Estados Unidos una nueva edición de la Copa Oro. Los dueños de casa, México, Costa Rica y Panamá apuntan a ser las atracciones del certamen.

La selección mexicana es la defensora del campeonato y recién hará su aparición el 9 de julio ante El Salvador. Días después se verá ante Jamaica y el 16 de julio culmina su participación en la fase de grupos con Curazao.

Las ciudades que albergará la decimocuarta edición de la Copa Oro serán: Harrison, Nashville, San Diego, Houston, Tampa Bay, Denver, Dallas, Cleveland, Frisco, San Antonio, San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia y Phoenix.

FIXTURE Y PROGRAMACIÓN - HORA PERUANA / MEXICANA

FASE DE GRUPOS

Grupo A

7 de julio: Guayana Francesa vs. Canadá. 18:00. Red Bull Arena, Harrison

7 de julio: Honduras vs. Costa Rica. 20:00. Red Bull Arena, Harrison

11 de julio: Costa Rica vs. Canadá. 18:30. BBVA Compass Stadium, Houston

11 de julio: Honduras vs. Guayana Francesa. 21:00. BBVA Compass Stadium, Houston

14 de julio: Costa Rica vs. Guayana Francesa. 18:30. Estadio Toyota, Dallas.

14 de julio: Canadá vs. Honduras. 21:00. Estadio Toyota, Dallas

Grupo B

8 de julio: Estados Unidos vs. Panamá. 15:30. Nissan Stadium, Nashville

8 de julio: Martinica vs. Nicaragua. 18:00. Nissan Stadium, Nashville

12 de julio: Panamá vs. Nicaragua. 17:30. Raymond James Stadium, Tampa Bay

12 de julio: Estados Unidos vs. Martinica. 19:30. Raymond James Stadium, Tampa Bay

15 de julio: Panamá vs. Martinica. 15:30. Estadio FirstEnergy, Cleveland

15 de julio: Nicaragua vs. Estados Unidos. 18:00. Estadio FirstEnergt, Cleveland

Grupo C

9 de julio: Curazao vs. Jamaica. 18:00. Estadio Qualcomm, San Diego

9 de julio: México vs. El Salvador. 20:00. Estadio Qualcomm, San Diego

13 de julio: El Salvador vs. Curazao. 19:00. Sports Authority Field, Denver

13 de julio: México vs. Jamaica. 21:00. Sports Authority Field, Denver

16 de julio: Jamaica vs. El Salvador. 17:00. Alamodome, San Antonio

16 de julio: Curazao vs. México. 19:00. Alamodome, San Antonio

CUARTOS DE FINAL

19 de julio: A1 vs. B2, 17:00

19 de julio B1 vs. A3/C3 20:00

20 de julio C1 vs. A3/B3 18:30

20 de julio C2 vs. A2 21:00

SEMIFINALES

22 de julio Cuartos de final 1 vs. Cuartos de final 2 20:30

23 de julio Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 19:30

FINAL

26 de julio Semifinal 1 vs. Semifinal 2 20:30