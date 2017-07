Real Madrid: James Rodríguez clave para fichar a Dani Ceballos 

Real Madrid tiene su as bajo la manga para hacerse con los servicios de Dani Ceballos y ese es James Rodríguez, que solo piensa en jugar en el Manchester United.

Real Madrid aún está perfil bajo en el verano europeo y solo se conoce un fichaje, Theo Hernández. Y es que la presunta salida Cristiano Ronaldo ha paralizado a todo la entidad 'Merengue'. Sin embargo, el club quiere como sea a Dani Ceballos, actual futbolista del Real Betis.

El volante de 20 años brilló en la Eurocopa Sub-21 con la camiseta de la selección española y de inmediato Zinedine Zidane pidió su contratación. Barcelona y Juventus han mostrado su interés por Ceballos en los últimos días. No obstante, la persona clave en la operación con el Madrid es James Rodríguez.

¿Por qué? El jugador colombiano quiere salir del cuadro 'Blanco' y su destino está en Manchester United, que también desea fichar a Álvaro Morata. La directiva española pide por lo menos 75 millones de euros; cifra infartante para la institución británica.

El Madrid no ejecutará acción alguna por Dani Ceballos hasta que James no llegue a un acuerdo con cualquier otro equipo. De no hacerlo, el mediocampista 'Cafetero' continuaría en España y el crack de la 'Rojita' podría irse a otra escuadra o quedarse en el Betis.

Dani Ceballos tiene una cláusula de 15 millones de euros y debutó con el Real Betis en el 2014 con 17 años.