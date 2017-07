Barcelona: Josep Bartomeu se da por vencido de fichar a Marco Verratti

Presidente del Barcelona se refirió a la llegada del volante italiano. También habló de la renovación de contrato de Lionel Messi.

Fuente : Agencias

Si el hincha pensaba en ver a Marco Verratti con los colores del Barcelona, tendrá que hacer de la idea que no será así por ahora. Y es que el presidente del cuadro 'azulgrana', Josep Maria Bartomeu, confirmó que el PSG, no quiere vender al volante italiano por ningún precio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: otro jugador que deja el Camp Nou para fichar por el Sporting de Lisboa

Josep Maria Bartomeu manifestó que Marco Verratti "Es un jugador que gusta a los técnicos, sabemos que el jugador quiere venir al Barça. Aquí el problema es que el PSG ya nos ha dicho que no quiere negociar”, sostuvo el presidente del Barcelona.

Bartomeu sostuvo que el volante italiano se quiere ir del club; sin embargo, el PSG le ha dicho que eso pasará recién cuando acaba su contrato que tiene fecha de vencimiento el 2020.

Respecto a la renovación de Lionel Messi, el presidente 'azulgrana' sostuvo. "Messi me dijo: 'Yo quiero seguir aquí, habla con mi papá. Cuando Leo me dice que quiere seguir ya está claro que no sufriré. Por eso yo siempre decía que la renovación iba bien".

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Barcelona: Nuevas fechas de la Supercopa de España

Para culminar, Bartomeu reveló que tiene en mente contratar dos o tres jugadores más para esta temporada. Los puestos son; un lateral derecho, volante y un delantero.

EL DATO

Barcelona participará de un torneo internacional en Estados Unidos donde el Real Madrid, Juventus y Manchester United también estarán presentes.