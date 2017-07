Wayne Rooney sobre su fichaje al Everton: "Nunca había visto a mi hijo tan feliz" [VIDEO]

Wayne Rooney ofreció este lunes una conferencia como nuevo futbolista del Everton y reveló que su sueño siempre fue volver al club de sus amores.

La vuelta del hijo pródigo. Wayne Rooney dio su primera rueda de prensa como jugador del Everton al lado de su entrenador Ronald Koeman. En las instalaciones del Goodison Park, el atacante reveló que su corazón siempre fue azul y que viene a ganar títulos; escasos desde 1995.

TE PUEDE INTERESAR: Manchester United: José Mourinho y sus declaraciones sobre la partida de Wayne Rooney

El delantero histórico de Inglaterra dejó el Manchester United tras 13 años y se pone nuevamente la camiseta - (ahora) número 10- de los 'Toffees'. El 'Niño Maravilla' dio a conocer que su fichaje se había cerrado hace algunos semanas, pero que lo mantuvo en secreto a todos; incluso a su familia.

Y es que Rooney se hizo loco todo este tiempo frente a sus padre e hijos y confesó que si les contaba, no hubieran podido guardarlo ante los medios. Sin embargo, sorprendió al revelar que su primogénito mayor se alegró mucho cuando supo que regresaría a Everton.

🔵 | “My eldest lad was the happiest out of everyone - my dad, too, who is a massive Evertonian." #EFC



➡️ https://t.co/Q3MTF3qrM5 pic.twitter.com/g6LcCMTHQo