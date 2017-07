Romelu Lukaku pidió permiso para usar la '9' en Manchester United

El nuevo delantero del Manchester United aseguró que habló con Zlatan Ibrahimovic para poder usar el número que tenía en la temporada pasada el sueco.

Hace poco el Manchester United hizo oficial el fichaje del belga Romelu Lukaku procedente del Everton. La incógnita era, cuál iba a ser el número que utilice el nuevo delantero de los 'Diablos Rojos'. Pues bien, el propio jugador lo reveló en una entrevista para Espn FC.

Romelu Lukaku manifestó que le pidió permiso al sueco, Zlatan Ibrahimovic para que pueda usar la 9, número que tenía el sueco en la temporada pasada con el Manchester United. “En Manchester United he pedido el 9 porque soy delantero. Los delanteros juegan con el número 9. Es un gran número y ya le he pedido permiso a Zlatan. Quiero agradecerle por permitirme llevar ese dorsal”, sostuvo el delantero belga.

Como se sabe, Zlatan Ibrahimovic tuvo una dura lesión a la pierna que le permitirá regresar a su buen nivel futbolístico recién para el mes de enero. Por ello, Manchester United decidió darle libertad.

First of all i want to thank God for this opportunity. Delighted and blessed to be part of the greatest club in the world @ManUtd pic.twitter.com/dWrQjHkH5a