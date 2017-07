Barcelona fichajes: la locura de Paulinho para fichar por el cuadro culé

El volante brasileño demostró que está 'loco' por defender los colores del Barcelona y aceptaría una radical medida para llegar lo más pronto posible a un acuerdo.

Fuente : Difusión

'Loco' por vestir sus colores. El volante del Guangzhou de China, Paulinho, objetivo del Barcelona en el mercado de fichajes, demostró en un reciente entrevista para una cadena internacional, que está dispuesto a vestirse sí o sí de azulgrana. El centrocampista brasileño indicó que está dispuesto a resignar su sueldo con tal de llegar al Camp Nou pues desea jugar en una liga 'top'.

"El dinero no es un problema para mí, en el 2011, cuando jugaba con el Corinthians, rechacé una oferta de Rusia en la que me ofrecían diez veces los que ganaba en Brasil", aseguró Paulinho para Fox Sports Asia haciendo hincapié de que el dinero no es un factor que le importe cuando se trata de firmar por un club.

"Tendré la posibilidad de jugar la Champions con grandes estrellas", agregó el volante demostrando su predisposición por llegar cuanto antes a un arreglo. Asimismo, al ex Corinthians le preocupa la actitud que ha tomado la dirigencia de su club. "El hecho de que el Guangzhou no haya respondido todavía la Barça me sorprende. Aún no hablo con el presidente, pero espero llegue a un acuerdo".

EL DATO:

Paulinho llegó al Guangzhou en el 2015 y ha anotado 23 goles.