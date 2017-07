Barcelona ya tiene un acuerdo económico con Paulinho

Según 'Sport', Barcelona y Paulinho han cerrado un trato para las próximas cuatro temporadas. Ahora falta el sí del Guangzhou Evergrande.

Con Marco Verratti prácticamente descartado, el Barcelona se ha trazado el objetivo de cerrar este semana el fichaje de Paulinho, titular y figura con la selección brasileña de Tite, y que ya ha demostrado su predisposición total para llegar al club blaugrana.

Y es que Paulinho no ha dudado en asegurar que quiere jugar en el Barcelona y, es más, revelar que ya ha aceptado la oferta salarial. "No tengo que mentir ni esconder lo que está ocurriendo, es cierto que el Barcelona me ha hecho una propuesta y estoy muy satisfecho de las condiciones que me han ofrecido", afirmó el exjugador del Corinthians desde Pekín.

Paulinho, que cobra 7 millones de euros netos por temporada en el Guangzhou Evergrande (9 con los bonus por títulos incluido), está dispuesto a rebajarse la ficha hasta los 5 'kilos', la suma que le ofrece el Barcelona por las próximas cuatro temporadas, uno año menos de la práctica habitual del club al considerar que el futbolista brasileño está próximo a cumplir 29 años.

Con el acuerdo cerrado entre Paulinho y Barcelona, ahora solo falta que el Guangzhou Evergrande pacte los números de la operación con el club catalán. El equipo chino ya rechazó una oferta de 20 millones de euros por el volante brasileño. El Barza debe moverse con celeridad para cerrar el fichaje debido a que el Libro de Pases en China finaliza esta semana y el club de Paulinho debe encontrar un reemplazo de garantías al futbolista saliente. La pelota en la cancha del presidente Bartomeu.

¿Qué puede aportarle Paulinho al Barcelona? El volante titular con la selección brasileña destaca por su fútbol, marca, intensidad, llegada desde la primera línea y gol. Con el 'Scratch', ha anotado 4 tantos en 7 partidos en las Eliminatorias Rusia 2018 mientras que en el Guangzhou Evergrande lleva 11 goles en 23 juegos en este 2017. Números que invitan a la ilusión a los hinchas culés.

Paulinho ya sabe lo que es jugar en Europa: militó en el Tottenham entre 2013 y 2015, pero no llegó a destacar y terminó marchándose a la liga china.