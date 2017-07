Barcelona: Josep María Bartomeu reveló la verdadera razón de la salida de Dani Alves del cuadro 'culé'

Presidente del Barcelona incluso reveló que en enero de 2017 recibió un mensaje de Dani Alves. "Nos vimos y hablamos. Pero no volverá”, dijo Josep María Bartomeu.

Fuente : El Periodico Barca

Mucho se especuló sobre las razones por las cuales Barcelona no le renovó contrato al brasileño Dani Alves quien tuvo un buen nivel en la Juventus tras dejar al elenco 'azulgrana'. El presidente 'culé' Josep María Bartomeu, explicó en una entrevista con el diario ‘Sport’ el verdadero motivo de la salida el lateral que hoy casi jugador del PSG de Francia.

Hay que recordar que Dani Alves criticó duramente a la directiva del Barcelona tras sentir que no lo respetaron. "No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Entonces es cuando yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas", dijo a inicios de año a ABC Deportes.

“Dani es un tipo simpático, muy cachondo, nos cae bien a todos, pero se marchó por un tema personal que conocemos su mujer, él y yo. No es lo que dijo el otro día sobre la directiva”, dijo Josep María Bartomeu.

Posteriormente, Josep María Bartomeu negó provocar la salida de Dani Alves. “Que lo diga él si quiere. Insisto en que es un tema personal. ¿Se marchó molesto? ¿No le quería Luis Enrique? ¿No le quería el presidente?. Tampoco. Firmó tres años, cumple uno y se marcha al siguiente. Tiene sus razones personalísimas”, dijo.

Finalmente, Josep María Bartomeu le cerró las puertas al brasileño ante una posible vuelta al club. “En enero llegó algún mensaje suyo. Nos vimos y hablamos. Pero no volverá”.

EL DATO

Dani Alves dejó Barcelona para fichar por la Juventus. Tras finalizar la temporada se alejó de Italia para negociar con el Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, PSG le habría ofrecido más dinero.