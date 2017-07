Barcelona vuelve a la carga por Nelson Semedo a cambio de 30 millones de euros más variables

Barcelona habría descartado al lateral Héctor Bellerin por lo que ahora Nelson Semedo es la principal opción para el club blaugrana y para su fichaje está dispuesto a pagar 30 millones de euros más variables.

Barcelona vuelve a la carga por Nelson Semedo a cambio de 30 millones que podría elevarse a más

Finalmente el Barcelona habría descartado la llegada del lateral internacional derecho Héctor Bellerín por el alto costo en que lo valorizó el Arsenal. Ante ello, el club español ya tiene al candidato perfecto, Nelson Semedo actual jugador del Benfica y que acaba de jugar la Copa Confederaciones Rusia 2017 con la Selección de Portugal.

La contratación del portugués Nelson Semedo parte como principal objetivo del técnico Ernesto Valverde, tanto es así que, el Barcelona está dispuesto a pagar 30 millones de euros más variables con tal de hacerse de los servicios del lateral derecho, un puesto que que nadie ha llenado el vacío que dejó Dani Alves hace más de una temporada.

Las negociaciones ya se dio marcha de club a club para acordar el traspaso del Semedo y así incorporarse a la pretemporada del Barcelona que está próximo a iniciarse. Pero el acuerdo podría complicarle debido a que el portugués es pretendido por otros clubes.

El último club interesado es el Manchester United de José Mourinho, el equipo de la Premier League incluso a ofrecido 35 millones para llevárselo, es decir, cinco más que la oferta del Barcelona, teniendo en cuenta que ambas ofertas son pedidos especiales de los respectivos técnicos.

Sin embargo, para llevarse a Semedo no será nada fácil. Y es que, el club Benfica es consciente que el portugués ha sido la revelación de la última Copa Confederaciones por lo que no quieren venderlo a cualquier precio, al menos no lo venderán por debajo de los 50 millones de euros teniendo en cuenta que su cláusula re rescisión asciendo los 80 millones.

DATO:

Barcelona y Manchester United no son los únicos clubes interesados en Nelson Semedo, el Real Madrid también ha mostrado su interés. En los próximos días habrá grandes novedades.