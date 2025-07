Jean Ferrari presentó su renuncia a la administración de Universitario tras ser bicampeón

En las últimas horas, se conoció que Jean Ferrari tomó la dura decisión de dejar Universitario de Deportes como administrador de la institución. Luego de varios logros deportivos en cuatro años de gestión, el directivo enrumbará a nuevos retos en medio de un 'tetracampeonato' de torneos cortos para los 'merengues'.

PUEDES VER: SUNAT toma radical decisión ante la posible salida de Jean Ferrari de Universitario

El comunicado emitido por el club merengue precisa que "El Sr. Jean Ferrari Chiabra ha presentado su enuncia formal al cargo de Administrador Provisional de Universitario… La renuncia se hará efectiva el martes 22 de julio de 2025, con el fin de proteger la operatividad legal y administrativa de la institución y los compromisos asumidos previamente".

Además, se señala que ahora corresponde a SUNAT convocar a un nuevo proceso para la designación del próximo administrador. "Confiamos en que dicho proceso se desarrollará cumpliendo estrictamente todos los requisitos establecidos en el artículo 4.1 de la Ley N| 32113, garantizando la estabilidad y continuidad institucional del club".

Comunicado de Universitario anunciando la renuncia de Jean Ferrari

"Déjame que descanse el domingo y a partir del lunes vamos a conversar un poco más", fueron las palabras de Jean Ferrari tras el título de Universitario por el Torneo Apertura 2025. Con estas declaraciones, quedó claro que esta semana habrían novedades en cuanto a su futuro, por lo que ahora todo está definido.

Jean Ferrari habría aceptado la oferta de Agustín Lozano, presidente de la FPF, para que asuma el rol de Director Deportivo de la Federación. La idea es que asuma el control de este rol tras la salida de Juan Carlos Oblitas. No obstante, se aguarda un pronunciamiento oficial de la entidad respectiva, así como del mismo directivo.

¿Jorge Fossati seguirá en Universitario tras salida de Jean Ferrari?

Una de las incertidumbres en la interna de Universitario es con relación a Jorge Fossati. El director técnico reveló en una entrevista que el que lo contrató fue Jean Ferrari, por lo que luego evaluará todo el panorama con respecto a su continuidad en la institución 'merengue'.

Jean Ferrari y Jorge Fossati tras el bicampeonato de Universitario. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.

"Es algo que a mí también me preocupa, a mí me llama la 'U' con Ferrari y Barreto. Veremos a ver que pasa con Jean, cómo es el futuro y veremos qué posición tenemos que tomar nosotros. Me contrata un directorio y si no sigue, bueno…", declaró Jorge Fossati tras ser campeón del Apertura con Universitario.

Jean Ferrari y los logros con Universitario