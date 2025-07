¿Gremco podría volver a Universitario tras inminente salida de Jean Ferrari?

El futuro de Universitario de Deportes vuelve a estar bajo la lupa, para los hinchas 'merengues'. Tras los recientes rumores sobre la posible salida de Jean Ferrari como administrador, las especulaciones apuntaron hacia un posible regreso de Gremco a la administración del club. Sin embargo, nuevas señales desde la SUNAT parecen descartar esta posibilidad.

Líbero pudo conocer que la SUNAT —con Marilu Llerena como Superintendente Nacional desde el 22 de marzo de 2025— no contempla entregar el manejo del club nuevamente a la empresa inmobiliaria peruana.

"En este tiempo no ha tenido ninguna controversia con el club. Así como no existe ningún trámite en curso relacionado a un cambio en su administración ni lo está evaluando", expresaron a Líbero. Además, fueron claros al rechazar algún tipo de controversia con la gestión de Jean Ferrari. Incluso, señalan que están contentos con lo que viene haciendo.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la SUNAT?

Recordemos que la gestión a cargo de SUNAT es liderada por Marilú Haydeé Llerena Aybar. Y con apenas tres meses en el puesto, la nueva autoridad prefiere darle continuidad a los procesos iniciados bajo la administración de Ferrari, en lugar de reabrir la puerta a polémicas viejas.

Por su lado, Jean Ferrari fue contundente al expresar que no siente el respaldo suficiente por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. El administrador de la 'U' precisó que ha cumplido con pagar un importante monto de la deuda que mantiene con la entidad nacional; sin embargo, no tienen la tranquilidad necesaria para continuar trabajando en beneficio del club merengue.

"Hemos pagado —aproximadamente— 72 millones a SUNAT. Eso nunca había pasado en el club. Por ello, me sigue sorprendiendo la falta de consideración por parte de la entidad. No hemos generado deuda y hemos pagado… He sentido falta de respaldo por parte de la superintendenta (Marilu Llerena) y eso repercute en mi tranquilidad", precisó Jean Ferrari en una entrevista que concedió para RPP.