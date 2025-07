Pieza clave de Universitario puso en duda su continuidad en el club: "Esta semana será clave"

La celebración en Universitario de Deportes podría detenerse tras conocer que en próximos días se confirmaría la salida de uno de los gestores claves del resurgimiento del club 'crema', que acaba de sumar su cuarto torneo consecutivo y que lo hace firme candidato para alcanzar el título nacional.

PUEDES VER: Se reveló el nombre del que reemplazaría a Jean Ferrari como administrador de Universitario

Se trata de Jean Ferrari, el administrador de la 'U' reconoció que se encuentra en evaluación de lo que será su futuro, tras recibir varias ofertas, incluida la de la Federación Peruana de Fútbol, la cual debe ser contestada a la brevedad.

"Esta semana será clave, seguramente esta semana debemos estar haciendo la comunicación de mi decisión", respondió Ferrari ante la consulta de RPP sobre su determinación. El mandamás del cuadro de los 'merengues' no quiso ampliar su declaración pero dejó en claro que analizará qué pasará.

Jean Ferrari habló sobre su futuro.

"Me han llegado propuesta de afuera. Todo esto me hace meditar y evaluar. (…) Hoy podemos mencionar que hemos pagado aproximadamente, 72 millones a SUNAT. No sé si algún club lo haya logrado, pero me sigue sorprendiendo la falta de compromiso conmigo y mi gestión, por todo lo que generamos en beneficio del estado", expresó.

Además, resaltó lo que fue su labor en Universitario, partiendo desde la reducción de la millonaria deuda que tenía la institución deportiva cuando inició su gestión. "He ordenado la casa como se ve y no he generado deudas. La deuda corriente la he bajado de 68 millones a 37. Son números espectaculares que tiene club. No deja de sorprenderme la falta de apoyo. Vivir así es complicado", sentenció Jean Ferrari.