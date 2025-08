Explota Mr. Peet tras nuevo empate de Alianza Lima en Matute: "No nos hagamos los hue..."

Alianza Lima sumó su segundo empate en el Torneo Clausura y con ello, alcanzó los 5 puntos en la tabla de posiciones contra los 12 del líder Cusco FC, por lo que los íntimos se ubican en la sexta casilla. El último resultado contra Sporting Cristal no dejó contentos a los hinchas blanquiazules, ya que en la previa del duelo eran los favoritos a llevarse los 3 puntos.

El primero en analizar el juego de Alianza fue el polémico Mr. Peet, quien no dudó en advertir que, pese al gran plantel que tienen, podría quedarse sin opción de competir por el título nacional antes de septiembre. "Es un tema de plantel. Los referentes hacen reaccionar a algunos que no saben dónde están o nos vamos despidiendo del torneo".

Mr. Peet fue enfático y precisó: "Si no reaccionamos a tiempo dentro y fuera de la cancha, no nos hagamos los hue*, vamos a estar más rápido de lo pensado sin ninguna chance a nivel local. Plantel y jugadores tenemos… Asumo que en el vestuario hay gente que tiene que hacer reaccionar, sobre todo a algunos que fuera de cancha parece ser que no entendieron todavía".

Además, Peter Arévalo señaló que el plantel de Alianza Lima no puede culpar a los errores arbitrales de no poder ganar en Matute. "Yo no le puedo echar las culpa a los árbitros. Hoy no fuimos capaces nosotros… No pateamos al arco. ¿De eso tiene la culpa el pésimo arbitraje de Meléndez? ¿Cuántos remates al arco hizo hoy Alianza? Cuando hay algo clamoroso lo digo, pero hoy… Fuimos incapaces, no le pegamos al arco. Mientras sigamos buscando culpables afuera, adentro van a estar cómodos", concluyó.

Este sábado 9 de agosto, Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para buscar la victoria en la Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito viajará a provincia para medirse contra Ayacucho. Luego tendrá que regresar a Lima y preparar el partido contra la Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana. A los blanquiazules se les viene una importante seguidilla de partidos, entre torneo local e internacional.