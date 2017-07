Barcelona: Héctor Bellerín, por su falta de técnica, no sería el nuevo fichaje del equipo de Valverde

Barcelona deseaba con ansias el fichajes de Héctor Bellerín para la siguiente temporada, sin embargo, el alto precio que exige el Arsenal por su carta pase y la falta de unanimidad en el conjunto culé hacen que no sea tomado en cuenta.

Héctor Bellerín, por su falta de técnica, no sería el nuevo fichaje del equipo de Valverde Fuente : AP

Barcelona comenzó la nueva era de Ernesto Valverde con una reunión importante entre sus nuevas cabezas de la gerencia deportiva. Se habló de muchos temas, pero, principalmente, sobre los fichajes y después de mucho debate se llegó a la resolución de que el lateral del Arsenal Héctor Bellerín no será tomado en cuenta para la siguiente temporada.

Resulta que ‘Sport’ publicó la información de que Bellerin no es visto con buenos ojos por una parte de los nuevos altos mandos del Barcelona, quienes a la postre tienen la última palabra en cuanto a contrataciones. De esta manera, se consideró que 40 millones por un exjugador es mucho dinero y que, por lo pronto, tienen asegurado a Gerard Deulofeu.

Pero no solo es el precio lo que ha determinado que Barcelona no se fije más en el lateral derecho del Arsenal, sino, también, su desenvolvimiento en el terreno de juego. Se supo que para una parte de la gerencia deportiva, Héctor Bellerín no cumple con las condiciones físicas ni técnicas para ser azulgrana.

De esta manera, Barcelona dejará de tantear al jugador español en busca de otro lateral. Recordemos que si bien José María Bartomeu es el presidente, Pep Segura es el director deportivo, Robert Fernández, secretario técnico y Urbano Ortega es integrante de dicho departamento.