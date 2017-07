Bayern Munich: ¿Quién será el nuevo capitán 'Bávaro' tras la partida de Philipp Lahm?

Bayern Munich alista una nueva temporada con la incorporación de James Rodríguez. Pero, ¿Quién será el nuevo capitán tras el retiro de Philipp Lahm?.

Bayern Munich tiene una agenda cargada en su gira por China una serie de partidos amistosos con varios clubes top del mundo. El futbolista a seguir es sin duda James Rodríguez, que ha sido recientemente fichado, pero una pregunta salta a la vista. ¿Quién es el nuevo capitán del club teutón?.

Y es que el legendario Philipp Lahm colgó los chimpunes la temporada pasada; al igual que Xabi Alonso. El histórico lateral derecho se puso la banda de caudillo por varios años; por lo que decidió enviar un mensaje vía Twitter confirmando a su sucesor: Manuel Neuer. Karlheinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo, hizo oficial dicho anuncio.

"Con Manuel Neuer, Bayern Munich tiene un fuerte nuevo capitán. Te deseo éxito y muchos trofeos, Manu", escribió Lahm. El guardameta 'Bávaro' será el cuarto guardameta del Bayern Munich que se ponga el brazalete luego de Oliver Kahn, Raymond Aumann y Sepp Maier.

