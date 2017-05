Claudio Pizarro: El saludo del Bombardero a su excompañero Philipp Lahm

Philipp Lahm se sumó a la lista de jugadores que le han dicho adiós al fútbol después de una exitosa carrera. El alemán decidió dar un paso al costado luego del encuentro donde el cuadro bávaro derrotó por 4-1 a Friburgo.

La despedida de Philipp Lahm es una de las más sentidas de los últimos tiempos. El campeón del mundo realizó toda su carrera en Bayern Múnich. En la temporada 2001 hace su debut oficial con el primer equipo.

Claudio Pizarro es uno de los jugadores que abriertamente ha demostrado su amistad para con el defensor y excapitán de la selección alemana. El delantero agradeció todo lo brindado por Lahm en el fútbol.

El bombardero le mandó un hermoso y emotivo mensaje mediante sus redes sociales "Fue un placer jugar contigo, te deseo todo el mejor y gracias por todas las asistencias que me has dado"

El peruano continuó "Lahm era un caballero en el campo, lider neto y guió de gran manera al Bayern Munich a todos los campeonatos que ha logrado el equipo, a mi me ayudó mucho en mi carrera estoy muy agradecido".

Claudio Pizarro para Lahm: "Foi um prazer jogar com você. Desejo-lhe todo o melhor e obrigado por todas as assistências que você me deu" pic.twitter.com/INd0WPdDqH