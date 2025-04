Universitario vs River Plate EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juega, horario y pronóstico

Universitario vs River Plate juegan desde el Estadio Monumental 'U' Marathon en el partido por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 . La cita del compromiso es este miércoles 2 de abril a las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 9.30 p. m. en el argentino, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN 7, Telefe y Fox Sports.

Universitario de Deportes inicia su camino en la Copa Libertadores 2025 con la ambición de demostrar que está listo para competir a nivel continental. Su primer desafío no será menor: enfrentar a River Plate, uno de los clubes más prestigiosos del continente, en el Estadio Monumental U Marathon de Lima.

Por su parte, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, llega con algunas dudas. Su rendimiento en el Torneo Apertura 2025 no ha sido el esperado, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, aunque sin derrotas. Además, el conjunto millonario también afronta bajas importantes, ya que Gonzalo Martínez, Matías Kranevitter y Gonzalo Montiel están descartados. No obstante, el entrenador confía en recuperar a Facundo Colidio y espera la evolución de Giuliano Galoppo, quien tuvo minutos contra Rosario Central pero no completó el partido.