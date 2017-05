Real Madrid: Toni Kroos lanzó dardos envenenados hacia el Bayern Múnich

Toni Kroos volvió a pronunciarse sobre su ex equipo, el Bayern Múnich, dejándolo 'mal parado'.

Desde que llegó en verano de 2014, Toni Kroos se ha convertido en pieza fundamental del Real Madrid. El alemán, procedente del Bayern Múnich, está a gusto en España y ha asegurado que no añora ninguna vivencia en el cuadro bávaro, en donde conquistó 12 títulos. El '8' merengue juró que nunca volverá al Allianz Arena.

"No jugaré más en la Bundesliga, este capítulo ha terminado. No me veo volviendo al Bayern ni, por lo tanto, volviendo a Alemania. No puedo predecir lo que sucederá en cinco años, pero el objetivo es permanecer en el Real Madrid”, agregó Toni Kroos en una entrevista a la revista "Businnes" .

Como se recuerda, Toni Kroos debutó en el Bayern Múnich con apenas 18 años. El volante alemán jugó dos temporada en el cuadro bávaro y luego pasó a las filas del Bayer Leverkusen, en donde derrochó su magia desde el 2008 al 2010. Posteriormente, 'pegó la vuelta' a Múnich. Allí terminó por consagrarse y mostrarse ante el mundo entero.

Años después, el Real Madrid decidió 'pescar' en tienda bávaro y lo fichó por 30 millones de dólares. Un sencillo para el cuadro merengue, que está acostumbrado a desembolsar más del doble por sus estrellas. Sin embargo, Toni Kroos le ha dado más alegría al conjunto blanco con menor precio.

Toni Kroos registra cinco títulos con el Real Madrid.