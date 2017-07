Neymar será el futbolista mejor pagado del mundo si se consuma su fichaje por el PSG

El brasileño se embolsaría cerca de 70 millones de dólares por año cuando firme por el PSG. El traspaso se haría oficial en los próximos días.

Neymar, a un paso de llegar al PSG. Creditos : Esporte Interativo

La incertidumbre del arribo de Neymar al PSG se va resolviendo día tras día y poco a poco nos acercamos a la respuesta a la pregunta del millón: ¿por qué aceptaría irse del Barcelona?

Mientras la directiva del club azulgrana, que preside Jose Maria Bartomeu, va tejiendo una telaraña -ya casi inservible- para retener a Neymar en el equipo, el PSG, por su parte, ha elaborado una estrategia infalible desde todos los frentes para llevarse a “Ney”, con un sueldo exorbitante y que lo convertiría en el futbolista mejor pagado del planeta.

Cabe recordar que Neymar percibe US$ 14 millones por temporada en el Barcelona, mientras que el PSG ha ofrecido el doble (US$ 28 millones). Y no solo eso, el presidente catarí Nasser Al-Khelaïfi cuenta con el suficiente potencial económico para darle una jugosa prima que bordearía los US$ 70 millones, sin contar lo que recibirá el padre del brasileño por la operación.

Asimismo, según el diario Sport de España, Neymar tendría la opción de firmar jugosos contratos de patrocinio con diversas empresas del entorno del cuadro francés.

El PSG solo aguarda por la firma del “garoto” que ya se despidió de la plantilla “culé” y, también, tuvo el gesto de hacerlo con los del Real Madrid. Todo está consumado.