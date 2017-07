Adriano y su increíble respuesta al Flamengo para regresar al fútbol

Presidente del Flamengo reveló que le ofreció a Adriano regresar al fútbol mediante un gran proyecto para que luché un lugar en la selección de Brasil

Fuente : AP

Adriano Leite, más conocido como el 'Emperador' fue uno de los mejores delanteros que tuvo Brasil hace unos años atrás. Hoy con 35 años el presidente del Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, le ofreció regresar a fútbol pero increíblemente el ex atacante le dijo que no. ¡Aunque usted no lo crea!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Flamengo vs. Santos: Paolo Guerrero anota el segundo y rompe record en su carrera [VIDEO]

El presidente del Flamengo le ofreció un proyecto a Adriano para que juegue en el 'Mengao' y vuelve a ser el '9' de la selección de Brasil. "Un socio era muy amigo de Adriano y pactó el encuentro. Yo le hice una propuesta a Adriano para que haga un tratamiento", dijo el máximo directivo del cuardo de Río de Janeiro.

Luego agregó Eduardo Bandeira de Mello. "era para que vuelva a Flamengo, ya que en la Copa del Mundo 2018 tendría 36 años, y el es mejor que todos, y el Flamengo necesita de ídolos. Pero él no acepto", reveló para Fox Sport Brasil.



Adriano hizo dupla con Zlatan Ibrahimovic en el Inter de Milan

Posteriormente, el presiente del Flamengo fue consultado sobre Paolo Guerrero y Adriano. "Hoy Adriano jugando de nueve nadie lo discutiría en la Selección. Ellos pueden jugar juntos, y la gente tiene mucho que agradecerle por el título del 2009", dijo respecto al título que ganó el 'Mengao' gracias a los goles del 'Emperador'.

NO TE LO PIERDAS: Flamengo: Jugador del 'Mengao' será operado por un tumor testicular

Como se sabe, Adriano Leite se encuentra alejado del fútbol tras dejar el Miami United F.C. de la MLS. Sus indisciplinas hicieron que no fuera tomado en cuenta para el Mundial de Sudáfrica 2010.

EL DATO

Adriano Leite tuvo varios problemas con la ley brasileña. Chocó su auto, fue investigado por tráfico ilícito de drogas y por disparar a una muchacha de 20 años.