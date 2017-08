Paolo Guerrero: hincha diseñó camiseta del Flamengo en homenaje al 'Depredador' [FOTO]

Paolo Guerrero sigue acumulando elogios por parte de los hinchas del Flamengo. La camiseta creada en su honor ya es tendencia en las redes sociales.

Su nueva marca conseguida en Brasil es reconocida por los hinchas del 'Mengao'. Los 19 goles a los que ha llegado Paolo Guerrero con el Flamengo, su mejor marca en una temporada a lo largo de su carrera, han sido celebrados por los fanáticos. Es así que uno de ellos, a modo de homenaje, diseñó una camiseta del 'Fla' con motivos incaicos.

El miércoles pasado, el 'Depredador' ante Santos, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Brasil, marcó su decimonoveno gol en la temporada y ayudó al rojinegro a clasificar a la siguiente etapa.

El usuario de Twitter Fabio Rodrigues diseñó este modelo y lo compartió a través de la mencionada red social. "Para celebrar el momento de Guerrero en el #Fla diseñé 'El Inca'. Vamos a ver si a Internet le gusta y me ayuda a hacerlo llegar a la directiva del club", escribió el hincha.

En su último encuentro, Guerrero no pudo marcar en el empate 1-1 de visita ante el Corinthians por el Brasileirao. Flamengo marcha en la quinta colocación y mañana visitará a Santos.

Para comemorar a fase do Guerrero no #Fla desenhei a La Inca. Vamos ver se a internet curte e me ajuda a fazer chegar na diretoria do clube pic.twitter.com/1ZdOlPZnb7