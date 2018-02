Alianza Lima vs. Boca Juniors: bajan precios de las entradas para los hinchas 'Xeneizes' [VIDEO]

Gerente de marketing de Alianza Lima anunció que finalmente se bajarán los precios de las entradas para los hinchas de Boca Juniors que inicialmente era de S/. 420 y ahora es de S/.315.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: bajan precios de las entradas para los hinchas 'Xeneizes'

Finalmente Boca Juniors logró su cometido para que bajen el precio de las entradas para el partido contra Alianza Lima en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores. Según anunció el gerente de marketing del club blanquiazul, el costo de los boletos para la tribuna 'Xeneize' se bajó un 25%.

TE PUEDE INTERESAR: Leao Butrón: "Universitario tiene a Raúl, Corzo (...) y Figuera ¿ahí, quién es el chibolo?"

"Después de un comité hoy en la mañana y de acuerdo a una solicitud de Boca, hemos decidido dar un descuento de 25% para el público visitante. Por lo tanto, el precio de las entradas será de 315 soles, equivalente a 95 dólares. Nos pidieron un mayor descuento pero definitivamente no podemos dar más", señaló Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima.

Con el objetivo de que todos los hinchas peruanos y argentinos puedan disfrutar del partido ante Boca Juniors, anunciamos que los hinchas visitantes tendrán un descuento sobre las entradas preferentes en Occidente Lateral. #ArribaAlianza #ALConmebolLibertadores. pic.twitter.com/fSJmj4FYEQ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 21 de febrero de 2018

Las entradas para la tribuna de los hinchas de Boca Juniors recién saldrá a la venta este jueves en horas de la mañana. El mismo gerente de marketing señaló que se le envió un comunicado oficial de esta medida para que el club argentino informe a sus hinchas.

NO TE LO PIERDAS: Universitario vs. Alianza Lima: Pedro Troglio confirmó a Aldo Corzo y otras figuras en su once

El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors se jugará el próximo jueves 1 de marzo en el Estadio Nacional. El club de La Victoria informó que todas las entradas ya se agotaron, con excepción de Occidente visita (sector 'Xeneize') que recién se venderán los boletos este jueves.

DATO:

Carlos Ascues y Rinaldo Cruzado son las dudas de Pablo Bengoechea para el partido contra Boca Juniors.