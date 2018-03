Diego Latorre: "Christian Cueva se parece a mí"

El comentarista de Fox Sports analizó el Boca Juniors vs. Alianza Lima y llenó de elogios al "10" de la Selección Peruana.

Diego Latorre es una voz autorizada para hablar de fútbol. El exjugador de Boca Juniors y actual comentarista de Fox Sports es uno de los que mejor analiza un partido de fútbol y a los propios jugadores, y el duelo entre el 'Xeneize' y Alianza Lima no fue ajeno a su análisis.

"Fue un buen partido de Alianza. Estuvieron más preocupados por ir llevando el partido y cortar los circuitos de Boca, y después contratacar y salir rápido. Boca no tuvo la imaginación ni la frescura, salvo Cardona en el segundo tiempo, pero después también le costó a Boca. Así que creo que el empate estuvo bien", detalló Diego Latorre.

El exfutbolista argentino calificó el Grupo 8 como uno de los más complicados de la Copa Libertadores, pero no descartó que el club de La Victoria pueda dar la sorpresa. "Si Alianza juega con ese enfoque, con esa concentración van a tener oportunidad de sacar puntos y hasta clasificarse", apuntó.

Ante la cercanía del Mundial Rusia 2018, Diego Latorre no pudo evitar hablar de la Selección Peruana y de un jugador que es su debilidad: Christian Cueva.

"A mi me gusta Cueva, quizá porque es gambeteador"... ¿se parece a tí? Se parece a mí, en algo (risas)... "Me gusta Cueva, me gusta. Es un jugador que juega con desparpajo. Y a su vez con sentido futbolístico. No solo es gambetear por gambetear, sino de saber cuando y aplicar las habilidades, y además del aprendizaje que te sirve para ir perfeccionando. Cuanto más competitivo es el fútbol el jugador crece, en cualquier ámbito. Y eso me parece que le ha pasado a Cueva", destacó.

Diego Latorre calificó a Paolo Guerrero como "un jugador de referencia mundial" y consideró que "se regresó pronto de Europa, tenía para seguir dos o tres años más, fácilmente".