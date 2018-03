Barcelona vs. Atlético Madrid: 'Blaugranas' chocan con 'Colchoneros' en partidazo [GUÍA DE CANALES]

Barcelona y Atlético Madrid se jugarán un partidazo este domingo en el Camp Nou por la jornada 27 de la Liga Santander. Averigua los canales que transmitirán el encuentro.

Barcelona choca con Atlético Madrid este domingo en la Liga Santander. Creditos : Composición

Barcelona se jugará la vida este domingo en el Camp Nou cuando tenga que recibir al siempre difícil Atlético Madrid en un partido no apto para cardiacos correspondiente a la fecha 27 de la Liga Santander. Ambas escuadras saldrán a la cancha con su mejor oncena en un duelo con sabor a revancha para sumar los tres puntos.

El entrenador Ernesto Valverde pondrá a Lionel Messi y Luis Suárez en el ataque; mientras que dejará en la banca de suplentes a Ousmane Dembélé, que no ha encontrado su mejor versión desde que se lesionó el año pasado. En frente tendrán a un Antoine Griezmann, que viene de meter un póker de goles contra Leganés.

El conjunto dirigido por Diego Simeone se encuentra en la segunda posición de la tabla, a cinco puntos del Barcelona. Por eso, le urge ganar para acortar la distancia. Del mismo modo, no vale empatar porque le pueden dar vida al Real Madrid, que está a poco siete de los 'Indios' y a doce de los 'Culés'.

HORARIOS

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.15 a.m.

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.15 p.m.

Estados Unidos (Florida) 10.15 a.m.

CANALES

Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela: ESPN 2

Brasil: ESPN

México, Costa Rica: SKY Sports y SKY Sports HD

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports Ñ y beIN Sports Connect

España: beIN LaLiga

Reino Unido: Watch ESPN, Sky Go UK, SKy Sports Football, Sky Go Extra, Sky Sports Main Event