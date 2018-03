Real Madrid vs. PSG EN VIVO ONLINE por ESPN 2: octavos de final de Champions League

Real Madrid tiene una dura visita ante el PSG por Champions League. Sigue este duelo EN VIVO y ONLINE por la señal de ESPN 2.

Real Madrid visita al PSG este martes 6 de marzo desde las 2:45 (hora peruana) por la vuelta de los octavos de la Champions League. Este electrizante partido que se jugará en el estadio Parque de los Príncipes lo podrás seguir EN VIVO y ONLINE por la señal de ESPN 2.

El conjunto del Real Madrid superó al PSG en el partido de ida con un resultado a favor de 3 a 1, por lo que Zinedine Zidane optaría por un planteamiento que espere a los franceses, aunque ello no signifique que guarde a sus principales estrellas.

De esta forma, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema serán las cartas principales en el ataque de "Zizou" para evitar la derrota y obtener la clasificación a los cuartos de final de esta edición de la Champions League.

Por su parte, el PSG llega muy dolido debido a la ausencia del crack brasileño Neymar pues tuvo que ser operado del tobillo la semana pasada. Ante tal emergencia, Unai Emery optará por alinear al argentino Ángel Di Maria, quien viene de anotar un gol ante el Troyes el fin de semana pasado.

Vale resaltar que la última vez que el PSG le ganó al Real Madrid en un encuentro oficial fue en el ya lejano año de 1994 por la Recopa de Europa.

Probables alineaciones:

PSG: Aréola, Alves, Silva, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Motta, Rabiot, Mbappé, Di María, Cavani.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kross, Bale, Ronaldo, Benzema.