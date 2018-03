Sporting Cristal vs Lanús: Crack del 'granate' se perdería el partido por Copa Sudamericana

Lautaro Acosta viajará a Lima, pero una lesión lo dejaría fuera del partido de vuelta ante Sporting Cristal.

Sporting Cristal se jugará la clasificación a la siguiente etapa de la Sudamericana ante Lanús. El partido de ida terminó con un resultado negativo y unas de las figuras del cuadro argentino fue Lautaro Acosta.

El delantero argentino, que cumplirá 30 años este mes, fue la pieza fundamental en el partido de ida. De hecho participó en el primer gol, anotó el segundo y generó el penal para el tercero. Una tarde perfecta para los intereses de Lanús.

Pero no todo podía ser felicidad, sufrió una distensión grado 1 del semimembranoso derecho hace 9 días. El atacante viajará a Lima, pero su participación en el partido está en duda, inclusive se informa que no jugaría para no empeorar la lesión. Solo lo arriesgarían si el resultado lo requiere.

El partido será este miércoles a las 7:45 pm. en el Estadio Nacional de Lima. Sporting Cristal necesita ganar por una diferencia de dos goles. En caso de repetir el 4-2 de la ida, la llave se definirá en penales.