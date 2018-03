AC Milan vs. Arsenal: Leonardo Bonucci no pudo evitar las lágrimas al recordar a Davide Astori [VIDEO]

El defensa central del AC Milan fue compañero de Davide Astori en la selección de Italia.

El último fin de semana fue trágico en la Serie A de Italia. Davide Astori, defensa de la Fiorentina, fue encontrado sin vida en su cuarto, mientras su equipo concentraba. Muchos futbolistas que compartieron camerinos, tanto en clubes y selección de Italia, no pudieron ocultar su dolor.

Hoy fue Leonardo Bonucci quien dedicó algunas palabras ante la partida de Astori. AC Milan fue derrotado por el Arsenal por los octavos de final de la Europa League. Al finalizar el partido, el defensa habló con la prensa y se quebró mientras lo hacía.

“No pude ir a saludarlo..., Davide (Astori) era el número 1 en todo. Me duele muchísimo su muerte imprevista. No pude ir a saludarlo. Lo llevaré siempre conmigo. Fue un gran compañero, un gran hombre”, fueron las palabras que dio Leonardo Bonucci, entre lágrimas, durante la conferencia de prensa que no pudo culminar.

Davide Astori fue despedido hoy en la Basílica de la Santa Cruz de Florencia. Miles de personas se acercaron y varios futbolistas italianos se hicieron presentes en el lugar. Luego, los restos del ídolo de la Fiorentina fueron trasladados a San Pellegrino, su pueblo natal, donde será sepultado.