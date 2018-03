Brasil vs. Rusia EN VIVO ONLINE DIRECTV: Amistoso internacional en Luzhniki por la fecha FIFA

Brasil sin Neymar por lesión pondrá a prueba al anfitrión del Mundial, Rusia quiere dar el golpe al 'scracth'.

Brasil iniciará su preparación para el Mundial el viernes a las 11:00 am ante Rusia, el anfitrión del próximo Mundial que intentará demostrar estar para cosas grandes en el certamen que organiza.

La selección de Brasil entrenó en el estadio Luzhnikí, que acogerá el partido inaugural y la final del Mundial de Rusia, con los Madridistas Marcelo y Casemiro y los barcelonistas Coutinho y Paulinho de titulares.

Con unas temperaturas agradables que rondaron los cero grados, los futbolistas de la canarinha se ejercitaron sin Marquinhos, que arrastra molestias musculares y no será de la partida mañana.

Brasil, que llegó el domingo a Moscú, reconoció que eligió a Rusia como contrincante por el hecho de que el equipo anfitrión suele jugar con tres defensas centrales.

El problema es que con las lesiones de dos de sus defensas titulares, el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, podría verse obligado a jugar únicamente con dos centrales.

POSIBLES ALINEACIONES Brasil vs. Rusia

Rusia: Andrei Lunev - Vladimir Granat, Fedor Koudryashov, Dmitry Kombarov - Igor Smolnikov, Denis Glushakov, Daler Kuzyaev, Denis Cheryshev - Alexei Miranchuk, Fedor Smolov, Alan Dzagoev.

DT: Stanislav Cherchesov.

Brasil: Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Douglas Costa y Gabriel Jesús.

DT: Tité.

Guía de Canales: Brasil vs. Rusia

Argentina / 1:00 p.m.

Colombia / 11:00 a.m.

Chile / 1:00 p.m.

España / 5:00 p.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Perú / 11:00 a.m.

Paraguay / 1:00 p.m.

Uruguay / 1:00 p.m.

Estados Unidos / 12:00 p.m. (Miami)

Lista de convocados en Brasil:

Porteros: Alisson (Roma / Italia), Ederson (Manchester City / Inglaterra) y Neto (Valencia / España).

Laterales: Marcelo (Real Madrid / España), Dani Alves (PSG / Francia), Filipe Luis (Atlético de Madrid / España) y Fágner (Corinthians / Brasil).

Zagueros: Marquinhos (PSG / Francia), Thiago Silva (PSG / Francia), Miranda (Inter de Milán / Italia), Pedro Geromel (Gremio / Brasil) y Rodrigo Caio (Sao Paulo / Brasil).

Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid / España), Willian (Chelsea / Inglaterra), Fernandinho (Manchester City / Inglaterra), Fred (Shakhtar Donetsk / Ucrania), Anderson Talisca (Besiktas / Turquía), Paulinho (Barcelona / España), Philippe Coutinho (Barcelona / España) y Renato Augusto (Beijing Guoan/ China).

Delanteros: Gabriel Jesús (Manchester City / Inglaterra), Roberto Firmino (Liverpool / Inglaterra), Douglas Costa (Juventus / Italia), Taison (Shakhtar Donetsk / Ucrania) y Willian José (Real Sociedad / España).