Perú vs. Croacia EN VIVO ONLINE TV y ver DIRECTO: fecha, hora y canal del partidazo con sabor a Mundial

Este viernes 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE), Perú y Croacia jugarán un partido amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami con miras al Mundial Rusia 2018. La transmisión estará a cargo por los canales América TV y Movistar Deportes.

Perú y Croacia se enfrentarán en un vibrante duelo en el Hard Rock Stadium de Miami. Foto: INTERNET/Medios

Perú y Croacia sostendrán un atractivo cotejo amistoso este viernes 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana; EN VIVO ONLINE por América TV y Movistar Deportes) pensando en su preparación de cara al próximo Mundial de Rusia 2018. Ambos equipos se enfrentarán por primera vez en la historia en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Croacia EN VIVO ONLINE: hora, canal, alineaciones y dónde ver amistoso en Miami [Guía TV]

En Perú, los 26 jugadores que convocó Ricardo Gareca ya se encuentran listos para enfrentarse a Croacia, una de las selecciones más temibles del mundo, y que servirá de mucho para saber el nivel en que se encuentran antes del debut contra Dinamarca en el grupo C del Mundial de Rusia 2018.

Para este encuentro, el 'Tigre' no podrá disponer de Paolo Guerrero (suspendido hasta el 3 de mayo), Pedro Gallese (lesionado) y Alberto Rodríguez (lesionado). Sin embargo, Perú tiene arma de sobra para poner en peligro a la Croacia de los talentosos Luka Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic.

“El equipo (de Perú) mañana lo voy a confirmar. Se lo dije a los muchachos y después, respecto a los cambios, mientras esté en el reglamento trataremos de utilizar todos. La idea es darle mayor participación a los muchachos y que tengan posibilidades. En esa misma instancia trabajará Croacia”, dijo Ricardo Gareca.

No obstante, en el entrenamiento, se supo que Perú alineará de la siguiente manera en su once titular: Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva, Paolo Hurtado, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.

Por otro lado, el técnico de Perú destacó la capacidad del juego que traen los seleccionados de Croacia.

“Es un gran equipo (Croacia). Con una gran posesión. Vamos a tratar de neutralizar esto. Vamos a tratar de poder disputar esa posición. Es la intención nuestra en cada partido. Si hemos tenido el control y otras veces hemos sido controlados. No podría adelantar con exactitud”, agregó el 'Tigre'.

NO TE LO PIERDAS: Perú vs. Croacia: fecha, hora y ver canal EN VIVO PPV del amistoso por fecha FIFA

Tras el amistoso ante Croacia, Perú tendrá otra prueba de fuego el próximo martes 27 de marzo contra Islandia, que no tendrá en sus filas a Gilfy Sigurdsson (su mejor figura).

Alineaciones probables

Perú (4-3-3): Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva, Paolo Hurtado, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Croacia (4-3-3): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Vedran Corluka, Iván Strinic; Luka Modric, Iván Rakitic, Marcelo Brozovic; Mario Mandzukic, Iván Perisic y Nikola Kalinic.

Entrenador: Zlatko Dalić.

Guía TV - Perú vs. Croacia

América TV: Canal 4 / Canal 704 HD

Movistar Deportes: Canal 3 / Canal 703

En Estados Unidos el partido se puede ver por PPV.

Canales - Perú vs. Croacia

Perú: América TV y Movistar Deportes.

Argentina: TyC Sports Play. Brasil: SporTV

Canadá: fuboTV Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Bosnia-Herzegovina: HRT 2.

Croacia: HRT 2.

Francia: beIN Sports 2.

Rusia: Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia, y HRT 2.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y HRT 2.

Eslovenia: HRT 2.

Australia: SBS Live, SBS

Bangladésh: SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Bután: SONY TEN 2 HD

Bosnia-Herzegovina: HRT 2

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Nepal: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD

Pakistán: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD.

India: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD

Israel: Sport 2.

Horarios en vivo del Perú vs. Croacia

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Italia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Croacia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Rusia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Japón: 9.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Inglaterra: 0.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Honduras: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.